LIVE: فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋببتىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن استاناعا فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋبب رەسمي ساپارمەن كەلدى.
فينليانديا باسشىسىنىڭ ءبىزدىڭ ەلگە ساپارى 28-29 - قازان كۇندەرىنە جوسپارلانعان.
اقوردانىڭ مالىمەتىنە ساي، ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسىن، سونداي- اق جاھاندىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەردى تالقىلايدى.
ايتا كەتەيىك، فينليانديا قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى سەنىمدى سەرىكتەسى رەتىندە كورەدى. بۇل ساياسي ۇستانىم كەيىنگى جىلدارى ەكونوميكالىق وسىمگە ۇلاسىپ، مەملەكەتارالىق جوبالاردىڭ جۇزەگە اسۋىنا تۇرتكى بولىپ وتىر. اسىرەسە كاسىپكەرلەر ورتا ءدالىزدىڭ الەۋەتىن پايدالانۋ ارقىلى ەكىجاقتى ساۋدا ۇلەسىن ارتتىرۋعا ىنتالى. ال بۇل رەسمي ساپاردىڭ اياسىندا قانداي كەلىسىمدەر جاسالىپ، قاي سالالارعا ينۆەستيتسيا تارتىلۋى مۇمكىن ەكەنى جايلى Kazinform نىڭ ساراپتاماسىندا كەڭىرەك جازىلعان.