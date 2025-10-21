ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:07, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    LIVE: ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆتىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى.

    LIVE: Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевтің Қазақстанға мемлекеттік сапары
    Фото: Kazinform

    اقوردا ءمالىم ەتكەندەي، ساپار بارىسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنتتەر جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسكە جانە قازاقستان-ازەربايجان بيزنەس فورۋمىنا قاتىسادى.

    ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى قارساڭىندا Kazinform اگەنتتىگىنە ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەرگەن بولاتىن. ول ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ جوعارى دەڭگەيى، كولىك-لوگيستيكا مەن مۇناي-گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قارقىندى دامۋى، سونداي-اق «جاسىل» ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جۇمىس پەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اياسىنداعى باستامالاردىڭ بولاشاعى جايىندا ايتىپ بەردى.

