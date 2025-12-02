ەلشى ابزال ساپاربەك ۇلى قازاق-ماجار ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى تۋرالى ءدارىس وقىدى
استانا. KAZINFORM - ماجارستانداعى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ جۇرگەن 30 دان استام قازاقستاندىق ستۋدەنت لاكيتەلەك حالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە («Lakitelek Népfőiskola») ۇيىمداستىرىلعان ارنايى كەزدەسۋگە قاتىستى، دەپ حابارلايدى «وتانداستار قورىنىڭ» باسپا ءسوز قىزمەتى.
شاراعا «eLTe» ،«Corvinus» ،«Debrecen» ، «BUEB» جانە «Pecs» ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ستۋدەنتتەرى باردى. ءىس- شارا ماجارستان پارلامەنتىنىڭ ۆيتسە-سپيكەرى شاندور لەجاكتىڭ پاتروناجدىعىمەن ءوتىپ، قازاقستانعا ارنالدى.
كەزدەسۋگە قازاقستاننىڭ ماجارستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ابزال ساپاربەك ۇلى، «وتانداستار قورى» ك ە ا ق پرەزيدەنتى دانيار قادىروۆ، سونداي-اق لاكيتەلەك حالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى ءارى ماجارستان پارلامەنتىنىڭ ۆيتسە- سپيكەرى شاندور لەجاك قاتىستى. سونىمەن قاتار، قازاقستان مادەنيەتى مەن ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنە قىزىعۋشىلىق تانىتاتىن ماجارلىق ازاماتتار دا شاقىرىلدى.
ءىس-شارانىڭ نەگىزگى ماقساتى - شەتەلدە ءبىلىم الىپ جۇرگەن قازاقستاندىق جاستارمەن بايلانىستى نىعايتۋ، ولاردىڭ وتانسۇيگىشتىك رۋحىن كوتەرۋ، مادەني جانە ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەلشى ابزال ساپاربەك ۇلىنىڭ قازاق-ماجار ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى تۋرالى ءدارىسى تىڭدالدى، ستۋدەنتتەر قازاقستان تۋرالى ازىرلەگەن باياندامالارىن ۇسىندى. سونىمەن قاتار جانارگۇل فەنۆەشي جەتەكشىلىك ەتكەن «ماجار- قازاق ەتنوسپورت جانە مادەنيەت قاۋىمداستىعىنىڭ» اسىق اتۋ جانە توعىزقۇمالاق ويىندارى بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارى وتكىزىلدى.
«Lakitelek Népfőiskola» (لاكيتەلەك حالىق ۋنيۆەرسيتەتى) - ماجارستانداعى ەڭ ءىرى مادەني- اعارتۋشىلىق ورتالىقتاردىڭ ءبىرى. وقۋ ورنى 1991 -جىلى ماجارستان پارلامەنتىنىڭ ۆيتسە-سپيكەرى، قوعام قايراتكەرى جانە جازۋشى شاندور لەجاكتىڭ باستاماسىمەن قۇرىلدى. ۋنيۆەرسيتەت لاكيتەلەك قالاسىندا ورنالاسقان جانە تاۋەلسىز ءبىلىم بەرۋ ءارى مادەني مەكەمە رەتىندە جۇمىس ىستەيدى.
«Lakitelek Népfőiskola» - نىڭ نەگىزگى ميسسياسى - گۋمانيتارلىق جانە مادەني ءبىلىمدى دامىتۋ، ۇلتتىق داستۇرلەردى ساقتاۋ، سونداي-اق قوعامدىق ديپلوماتيا مەن حالىقارالىق جاستار بايلانىستارىن نىعايتۋ. ۋنيۆەرسيتەت جاستار مەن ەرەسەكتەرگە ارنالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن جۇزەگە اسىرادى، كونفەرەنتسيالار، گۋمانيتارلىق فورۋمدار، مادەني شارالار، تاريح، ادەبيەت، مادەني مۇرا جانە ۇلتتىق بولمىس تاقىرىپتارىندا وقىتۋ باعدارلامالارىن وتكىزەدى. سونداي-اق تۇركى الەمى ەلدەرىمەن ىنتىماقتاستىقتى قامتيتىن حالىقارالىق الماسۋلارعا بەلسەندى قاتىسادى. «Lakitelek Népfőiskola» «Hungarikum Liget» ۇيىمىنىڭ قۇرىلىمىنا كىرەدى. بۇل ۇيىمدى دا شاندور لەجاك باسقارادى. قور كامپۋستى دامىتۋ، مادەني جانە عىلىمي ورتالىقتار قۇرۋ، قوعامدىق جانە عىلىمي باستامالاردى قولداۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەيدى.
«eLTe» ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار فاكۋلتەتىنىڭ 3-كۋرس ستۋدەنتى تاۋەكەل شاديار قازاقستاندىق جاستاردىڭ باستاماسى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- ماجارستاندا وقيتىن قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردى بىرىكتىرۋ ءۇشىن «Quryltai Hu» قاۋىمداستىعىن قۇردىق. اي سايىن مادەني- ءبىلىم شارالارىن وتكىزەمىز. سونداي-اق ەۋروپانىڭ 11 ەلىندەگى قازاقستاندىق ستۋدەنتتىك ۇيىمداردى بىرىكتىرەتىن «Qazaq Society» قاۋىمداستىعىنىڭ مۇشەسىمىز. ماقساتىمىز - بىرلىكتى نىعايتۋ جانە بايلانىستاردى كەڭەيتۋ، - دەدى ول.
«Corvinus» ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «بيزنەس اكىمشىلىگى جانە مەنەدجمەنت» ماماندىعىنىڭ 4-كۋرس ستۋدەنتى ەلنارا يسرايل ءوز اسەرىمەن ءبولىستى.
- ءبىز ستۋدەنتتەر ءجيى باس قوسامىز. ەلشىلىك ۇيىمداستىراتىن جانە ءوزىمىز وتكىزەتىن ءىس- شارالارعا بەلسەندى قاتىسامىز. مەرەكەلەردە جينالىپ بەشبارماق دايىندايمىز، تەك قازاقشا سويلەسەمىز. وسىنداي باسقوسۋلار وتاندى ۇمىتتىرمايدى. قازاقستان - ءارقاشان جۇرەگىمدە، - دەدى ول.
كەزدەسۋ اياسىندا «وتانداستار قورى» پرەزيدەنتى دانيار قادىروۆ ماجارستانداعى «بارىس» ماجار- قازاق قوعامى مەن «ماجار- قازاق» مادەني ۇيىمدارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن جانە بەلسەندىلەرىمەن جۇزدەستى. جيىن سوڭىندا قازاق ۇيىمدارىنا «قورجىن» جوباسى اياسىندا دومبىرالار مەن ۇلتتىق كيىمدەر تابىستالدى.
بۇدان بۇرىن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ كەلەشەگى تۋرالى پايىمىن ايتتى.