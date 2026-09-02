فەلدشەر قازاسى: ونەركاسىپ مينيسترلىگى پ ي ك مىندەتتەرىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - استانا سوتىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتىنىڭ مامانى، تۇرعىن ءۇي قورىن دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزعالداق مەدەتوۆا جاۋاپ بەردى. ول زاڭنامادا پ ي ك ءتوراعاسىنا قانداي مىندەتتەر جۇكتەلگەنىن، ءۇيدىڭ ورتاق مۇلكىن تەكسەرۋ قالاي جۇرگىزىلۋى كەرەگىن جانە اقاۋلار انىقتالعان جاعدايدا قانداي شارالار قابىلداناتىنىن ءتۇسىندىردى.
ءۇي قاسبەتى - ورتاق مۇلىك
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇيدى باسقارۋ جانە كۇتىپ ۇستاۋ ماسەلەلەرى «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭ جانە ءبىرقاتار نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەر كومەگىمەن رەتتەلەدى. اتاپ ايتقاندا، پ ي ك ءتوراعاسى مەنشىك يەلەرىنىڭ ءقاۋىپسىز ءارى جايلى تۇرۋىنا جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان شارالاردى جۇرگىزۋگە مىندەتتى.
- كوپپاتەرلى ءۇيدىڭ قاسبەتى دە كوندومينيۋم نىسانىنىڭ ورتاق مۇلكىنە جاتادى. ول ءۇيدى تەكسەرۋ كەزىندە قولدانىلاتىن تۇگەندەۋ تىزىمىنە ەنگىزىلەدى. ونىڭ تەحنيكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە مىندەتتى ەكەنىن ناقتى كورسەتەتىن تالاپ جوق، - دەپ ءتۇسىندىردى قىزعالداق مەدەتوۆا.
اقاۋ انىقتالسا، نەىستەۋ كەرەك؟
مينيسترلىك مامانى پ ي ك ءتوراعاسىنىڭ ارنايى تەحنيكالىق ءبىلىمى بولۋى مىندەتتى ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. الايدا مۇنداي ءبىلىمنىڭ بولماۋى ءتوراعانى ورتاق مۇلىكتى ءتيىستى دەڭگەيدە كۇتىپ ۇستاۋدى ۇيىمداستىرۋ جانە انىقتالعان كەمشىلىكتەرگە شارا قولدانۋ مىندەتىنەن بوساتپايدى.
اقاۋ انىقتالعان جاعدايدا پ ي ك ءتوراعاسى ءۇي كەڭەسىمەن بىرلەسىپ، ماسەلەنى مەنشىك يەلەرىنىڭ قاراۋىنا شىعارۋى كەرەك. جاعدايعا قاراي تۇرعىندار قاراجات ءبولۋ، جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ نەمەسە تەحنيكالىق تەكسەرۋ تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلداي الادى.
بۇل رەتتە مەنشىك يەلەرى وسىنداي شەشىم قابىلداعان جاعدايدا، پ ي ك ءتوراعاسى نەمەسە ءۇي كەڭەسى نىساندى تەكسەرۋ ءۇشىن مامانداردى نە ۇيىمداردى تارتۋعا باستاما كوتەرە الادى.
ءۇيدى تەكسەرۋ جانە قۇجاتتاردى تاپسىرۋ
قىزعالدىق مەدەتوۆانىڭ ايتۋىنشا، ورتاق مۇلىكتى تەكسەرۋ كوندومينيۋم نىسانىن باسقارۋ قاعيدالارىنا سايكەس جۇرگىزىلەدى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۇگەندەۋ ءتىزىمى مەن تەكسەرۋ اكتىسى جاسالادى. بۇل قۇجاتتار جىلدىق شىعىستار سمەتاسىن قۇرۋدا دا پايدالانىلادى.
مامان پ ي ك ءتوراعاسى اۋىسقان كەزدە ىستەردى قابىلداپ الۋ تارتىبىنە دە توقتالدى. جاڭا باسشى ۇيگە قاتىستى تەحنيكالىق جانە قارجىلىق قۇجاتتاردى، جينالىس حاتتامالارىن، شوتتار مەن شارتتار تۋرالى مالىمەتتەردى جانە باسقا دا ماتەريالداردى قابىلداپ الۋعا ءتيىس.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇجاتتاردى تاپسىرۋ زاڭنامادا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە قابىلداۋ- تاپسىرۋ اكتىسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلۋى كەرەك.
- قالاي بولعاندا دا، ءۇيدى باسقارۋ مەن كۇتىپ ۇستاۋ ءۇشىن ەڭ الدىمەن قانداي ءدا بىر باستاپقى قۇجاتتار بولۋى قاجەت. ەڭ بولماعاندا، ولارمەن تانىسۋ ءۇشىن كەرەك، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەنشىك يەلەرىنىڭ جيناق قاراجاتى ەسەبىنەن مەملەكەتتىك ورگانداردى تارتپاي-اق، جالپى جينالىستىڭ شەشىمىمەن كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزۋگە بولادى. ال جەرگىلىكتى نەمەسە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتى پايدالانىلعان جاعدايدا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قاتىسۋىمەن بولەك ءتارتىپ قولدانىلادى.
بۇعان دەيىن ءۇي تۇرعىندارى سوتتا جاۋاپ بەرىپ، پ ي ك ءتوراعاسىنىڭ قالاي جۇمىس ىستەگەنىن ايتىپ بەرگەن ەدى.
2026 -جىلعى 26 اقپانداعى قورىتىندىدا ءۇي اپات الدىنداعى جاعدايدا دەپ تانىلىپ، وعان ءتورتىنشى دارەجە بەرىلگەن.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى