ەلدەگى ينفلياتسيا تەڭگە مەن دوللار باعامىنا قالاي اسەر ەتتى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنىڭ (KASE) باسقارما ءتوراعاسى ءادىل مۇحامەدجانوۆ بيىل ينفلياتسيانىڭ وسۋىنە اسەر ەتكەن نەگىزگى سەبەپتەردى اتادى.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ 9 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستانداعى ينفلياتسيا %12,9 عا جەتتى.
- باعانىڭ وسۋىنە ەڭ الدىمەن، ازىق-تۇلىك پەن سۋسىنداردىڭ، سونداي-اق دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا باعانىڭ كوتەرىلۋى اسەر ەتتى. ينفلياتسيانى تومەندەتۋ ءۇشىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىزعا دەيىن، ياعني 150 بازيستىك تارماققا كوتەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ونىڭ الدىنداعى وزگەرىس بيىل ناۋرىز ايىندا بولعان ەدى، ول كەزدە مولشەرلەمە %16,5 دەڭگەيىندە بەلگىلەنگەن بولاتىن. سونداي-اق ينفلياتسيانىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەرىنىڭ ءبىرى - جانارماي باعاسىنىڭ ءوسۋى، ول شامامەن %12 عا قىمباتتادى. تەك قىركۇيەك ايىنىڭ وزىندە جانارماي باعاسى %3,4 عا ءوستى. حالىقارالىق نارىققا توقتالساق، وزگە ەلدەر اقشا- نەسيە ساياساتىن ساق ساياسات ۇستانىپ وتىر. دەگەنمەن كەيبىر ورتالىق بانكتەر اقشا- نەسيە ساياساتىن جۇمسارتۋ مەن مولشەرلەمەنى تومەندەتۋگە كوشتى، - دەدى ءادىل مۇحامەدجانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەڭگە باعامىنا ەل ىشىندەگى ينفلياتسيا عانا ەمەس، باسقا دا سەبەپتەر اسەر ەتىپ كەلەدى. ونىڭ ىشىندە التىن مەن مىس فيۋچەرستەرىنىڭ %47 جانە %20 عا ءوسۋى، سونداي-اق Brent جانە WT ماركالى مۇناي باعاسىنىڭ %10 جانە %13 عا تومەندەۋى بار.
- ۆاليۋتالار باعامىنا كەلسەك، وسى جىلدىڭ 9 ايىندا قازاقستاندىق تەڭگە %4,7 عا السىرەدى. سونىمەن قاتار Brent ماركالى مۇنايى شامامەن %10- 20 عا ارزاندادى. ال رۋبل، كەرىسىنشە، تەڭگەگە قاتىستى %42 عا، دوللارعا قاتىستى %27 عا نىعايدى، - دەدى KASE باسقارما ءتوراعاسى.
دەگەنمەن ءادىل مۇحامەدجانوۆ الداعى كەزەڭگە قاتىستى وڭ بولجام بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى العاندا قازاقستان ەكونوميكاسى بويىنشا بولجامدار وڭ سيپاتتا قالا بەرەدى. الايدا ينفلياتسيالىق تاۋەكەل ساقتالىپ وتىر، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلدىڭ 9 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تەڭگەنىڭ ا ق ش دوللارىمەن ورتاشا باعامى - 548,97 تەڭگە بولدى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 عا دەيىن كوتەردى.