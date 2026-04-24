ەلدەگى سۋپەركومپيۋتەر قاي سالالارداعى ماسەلەلەردى شەشۋگە ىقپال ەتەدى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر كۇزدە قازاقستاندىق Alem.Cloud الەمدەگى توپ-100 سۋپەركومپيۋتەر قاتارىنا ەنگەنى حابارلاندى. ەلدەگى وسى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلعالى قانداي ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلىپ جاتىر؟ بۇل سۇراققا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- «Alem.Cloud» ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنە قاراستى «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق ينفراقۇرىلىمىنىڭ نەگىزىندە قۇرىلعان. سۋپەركومپيۋتەر جاساندى ينتەللەكت، جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋلەر جانە ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋ باعىتتارىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا ارنالعان. كلاستەردىڭ ارحيتەكتۋراسى جوعارى تىعىزدىقتاعى ءبىرىڭعاي GPU- كەشەنىنە بىرىكتىرىلگەن 64 HPE Cray سەرۆەرىنىڭ بازاسىندا ىسكە قوسىلعان. ءاربىر ەسەپتەۋ تورابى جوعارى جىلدامدىقتى قامتاماسىز ەتەتىن NVIDIA H200-بەن جابدىقتالعان. Alem.Cloud رەسۋرستارى ەندى زاڭدى تۇلعالارعا قولجەتىمدى. اتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتىك ورگاندار، عىلىمي جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى، ستارتاپتار، جەكە كومپانيالار، سونداي-اق Astana Hub رەزيدەنتتەرى رەسۋرستاردى پايدالانا الادى. مينيسترلىك جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋدىڭ ۇلتتىق مىندەتتەرى مەن جوبالاردىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن ەسكەرە وتىرىپ، سۋپەركومپيۋتەر رەسۋرستارىن ءبولۋ ەرەجەلەرىن ازىرلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سۋپەركومپيۋتەردى پايدالانۋدىڭ باسىم باعىتتارىنا مەملەكەتتىك باسقارۋ، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى مەن سۋ رەسۋرستارى، مۇناي-گاز سالاسى، تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كەشەنى، ەنەرگەتيكا، گەولوگيا جانە بارلاۋ، كولىك پەن لوگيستيكا، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس، روبوتوتەحنيكا مەن دروندار، كيبەرقاۋىپسىزدىك، سونداي-اق قارجىلىق تەحنولوگيالار كىرەدى.
- پلاتفورما ارقىلى ءوتىنىم بەرۋ ءۇشىن قولدانۋشى سىلتەمەگە ءوتىپ، قاجەتتى رەسۋرستاردىڭ كولەمىن (GPU)، CPU ،RAM ،SSD تاڭدايدى. سونداي-اق جالعا الۋ مەرزىمىن كورسەتەدى جانە جوبانىڭ سيپاتتاماسىن ەنگىزەدى. پلاتفورمادا قاجەتتى كونفيگۋراتسيانى ەسەپتەپ، قۇنىن شىعاراتىن ارنايى كالكۋلياتور قاراستىرىلعان. ءاربىر ءوتىنىم زاڭدى تۇلعانىڭ ەلەكتروندىق تسيفرلىق قولتاڭباسىمەن راستالادى. ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر ەسەپتەۋ رەسۋرستارىنىڭ تۇراقتى ءارى ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتەدى. قىزمەتتەر تاۋلىك بويى قولجەتىمدى، دەرەكتەر رەزەرۆتىك كوشىرمەلەرمەن قورعالعان، ال SLA تالاپتارىنىڭ ساقتالۋى جۇيەنىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن تۇسىنىكتى بولۋىنا كەپىلدىك بەرەدى. بۇل كومپانيالار مەن ۇيىمدارعا ءوز جوبالارىن سەنىمدى تۇردە جوسپارلاپ، ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
بۇل تۇرعىدا جاساندى ينتەللەكت سەرۆيستەرىن ازاماتتار، بيزنەس جانە مەملەكەتتىك اپپارات ءۇشىن ەنگىزۋ جۇمىستارى جالعاسىن تابادى. اتالعان ناتيجەلەر ۇلتتىق ۇلكەن تىلدىك مودەلدەر مەن سۋپەركومپيۋتەر قۋاتتارىن پايدالانۋ ارقىلى قول جەتكىزىلدى.
ەسكە سالساق، بىلتىر شىلدە ايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ سۋپەركومپيۋتەردى ىسكە قوسۋ راسىمىنە قاتىستى.