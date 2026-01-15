ەلدەگى قاي ج و و-لاردا سۋپەركومپيۋتەر ورناتىلعان
استانا. KAZINFORM - ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات ەشەنقۇلوۆ ەلدەگى قاي ۋنيۆەرسيتتەردە سۋپەركومپيۋتەر ورناتىلعانىن جانە ولاردى كىمدەر پايدالانا الاتىنىن ءتۇسىندىردى.
- ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ بارلىعى سۋپەركومپيۋتەرلەردى پايدالانا الادى. قازىر ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ۇلكەن سۋپەركومپيۋتەرلەر ورناتىلعان، - دەدى ت. ەشەنقۇلوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول سۋپەركومپيۋتەر ارقىلى زەرتتەۋ جۇرگىزگىسى كەلەتىن كەز كەلگەن عالىم اتالعان وقۋ ورىندارىنا بارا الاتىنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار ۆيتسە-مينيستر بولاشاقتا سۋپەركومپيۋتەرلەر باسقا دا ۋنيۆەرسيتەتتەرگە ورناتىلاتىنىن جەتكىزدى.
- بۇگىندە ورناتىلعان قۋاتتى كومپيۋتەرلەر قازىرگى دەرەكتەردى وڭدەۋگە جەتكىلىكتى. بۇل سۋپەركومپيۋتەرلەردىڭ تەحنيكالىق سيپاتتامالارى وتە جوعارى، - دەدى ول.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستاندىق Alem.Cloud الەمدەگى توپ-100 سۋپەركومپيۋتەر قاتارىنا ەندى.