ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:25, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەلدەگى قاي ج و و-لاردا سۋپەركومپيۋتەر ورناتىلعان

    استانا. KAZINFORM - ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات ەشەنقۇلوۆ ەلدەگى قاي ۋنيۆەرسيتتەردە سۋپەركومپيۋتەر ورناتىلعانىن جانە ولاردى كىمدەر پايدالانا الاتىنىن ءتۇسىندىردى.

    суперкомпьютер
    فوتو: freepik.com

    - ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ بارلىعى سۋپەركومپيۋتەرلەردى پايدالانا الادى. قازىر ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ۇلكەن سۋپەركومپيۋتەرلەر ورناتىلعان، - دەدى ت. ەشەنقۇلوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    وسى ورايدا ول سۋپەركومپيۋتەر ارقىلى زەرتتەۋ جۇرگىزگىسى كەلەتىن كەز كەلگەن عالىم اتالعان وقۋ ورىندارىنا بارا الاتىنىن ايتتى.

    سونىمەن قاتار ۆيتسە-مينيستر بولاشاقتا سۋپەركومپيۋتەرلەر باسقا دا ۋنيۆەرسيتەتتەرگە ورناتىلاتىنىن جەتكىزدى.

    - بۇگىندە ورناتىلعان قۋاتتى كومپيۋتەرلەر قازىرگى دەرەكتەردى وڭدەۋگە جەتكىلىكتى. بۇل سۋپەركومپيۋتەرلەردىڭ تەحنيكالىق سيپاتتامالارى وتە جوعارى، - دەدى ول.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستاندىق Alem.Cloud الەمدەگى توپ-100 سۋپەركومپيۋتەر قاتارىنا ەندى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
