ەلدەگى كينوتەاترلاردا پروكاتقا نەشە فيلم شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان ەلىمىزدەگى كينوتەاترلاردا پروكاتقا نەشە شەتەلدىك جانە وتاندىق فيلم شىعارىلدى؟ بۇل سۇراققا ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مادەنيەت كوميتەتى جاۋاپ بەردى.
- جىل باسىنان 60 وتاندىق فيلم (ونىڭ ىشىندە 10 ۇلتتىق فيلم)، 200 دەن استام شەتەلدىك فيلم كينوپروكاتقا شىقتى. سونىمەن قاتار، بيىل مينيسترلىك جانە كينو ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن تۇسىرىلگەن 10 ۇلتتىق فيلم قازىرگى قازاق قوعامىنداعى وزەكتى ماسەلەلەردى، ۇلتتىق بولمىستى جانە جاس ۇرپاق تاربيەسىنە وڭ اسەر ەتەتىن يدەيالاردى كينو تىلىمەن جەتكىزۋدى ماقسات ەتەدى، - دەلىنگەن مادەنيەت كوميتەتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
اتاپ ايتقاندا، اۋىل تىرشىلىگىن سۋرەتتەيتىن «تەزەك»، كوكپارعا ارنالعان «Fake وۆىي ارمان»، وتاندىق فۋتبول جايلى «90+1»، تاتارستانمەن بىرلەسىپ تۇسىرىلگەن «تارلان»، قۇمار ويىنعا تاۋەلدىلىك ماسەلەسىن كوتەرەتىن «يگرومانكا»، روۋد- مۋۆي جانرىنداعى «Joqtau» جانە اعزا ترانسپلانتاتسياسى تاقىرىبىن قوزعايتىن «اروماتنوە سەردتسە» ، العاشقى اپات تۋرالى «قايتادان» كوركەم فيلمدەرى جارىققا شىقتى. سونىمەن قاتار ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس جىلدارىنداعى وپەراتور قىزداردىڭ ەرلىگىنە ارنالعان «قارا قىز»، بالالار كونتەنتىن ناسيحاتتاۋعا ارنالعان «التىن ادام» انيماتسيالىق ءفيلمى كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلدى.
- جىل سوڭىنا دەيىن مەملەكەتتىڭ قولداۋمەن تۇسىرىلگەن بىرنەشە ۇلتتىق ءفيلمنىڭ پروكاتقا شىعۋى جوسپارلانعان. ايتا كەتۋ كەرەك، ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعى شەت مەملەكەتتەر مەن ەل ايماقتارىندا «قازاق كينوسىنىڭ كۇندەرىن» ۇيىمداستىرۋدى داستۇرگە اينالدىرعان. بيىل جىل باسىندا باستالعان ءىس-شارا قاراعاندى، جامبىل، سولتۇستىك قازاقستان جانە باتىس قازاقستان، پاۆلودار وبلىستارىندا وتكىزىلدى. الداعى ۋاقىتتا كينو كۇندەرى وزگە قالالار مەن وڭىرلەردە دە جالعاسىن تابادى. شارانىڭ باستى ماقساتى - شالعايداعى اعايىنعا ۇلتتىق كينونىڭ بۇگىنگى دامۋ دەڭگەيىن تانىستىرۋ، كورەرمەن مەن كينو ونەرى اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋ جانە وتاندىق كينوتۋىندىلاردى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مادەنيەت كوميتەتى ەلىمىزدە ءفيلمدى قازاق تىلىندە دۋبلياجداۋ كورسەتكىشىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.