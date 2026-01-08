ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر 8-قاڭتار كۇنى قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا جانە استانادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
استانادا 8-قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان مەن كوكتايعاق بولجانادى. وبلىستىڭ شىعىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-كە دەيىن جەتەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇمان بولادى.
اقتوبە وبلىسىندا تۇندە باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. كۇندىز وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل ورتالىق پەن باتىستا 15 م/س-كە دەيىن كۇشەيەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
8- 9-قاڭتاردا جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان مەن كوكتايعاق بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا ازداعان قار جاۋادى، كۇندىز جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن- شاشىن بولادى. سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە شىعىس بولىكتەرىندە تومەنگى دەڭگەيدەگى بوران مەن كوكتايعاق كۇتىلەدى. باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-كە دەيىن جەتەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ازداعان قار جانە جاياۋ بوران بولادى، شىعىسىندا تۇمان بولادى. باتىستان سوعاتىن جەل تۇندە 15- 20 م/س-كە دەيىن كۇشەيەدى.
اباي وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قار مەن جاياۋ بوران كۇتىلەدى. شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعىپ، وڭتۇستىك- شىعىسقا اۋىسادى، تۇندە سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا 15- 20 م/س-كە دەيىن كۇشەيەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە قار مەن بوران بولادى. سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. باتىس جانە سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا 15- 20 م/س-كە دەيىن كۇشەيەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا كۇندىز قار مەن بوران، سولتۇستىگىندە ازداعان قار جانە بوران بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعىپ، وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15- 20 م/س.
قوستاناي وبلىسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز باتىسى مەن سولتۇستىگىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى. باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىن تۇمان باسادى. سولتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ باتىس پەن شىعىستاعى ەكپىنى 15- 20 م/س-كە دەيىن جەتەدى.
ايتا كەتەلىك الداعى ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى ۇسىنىلعان ەدى.