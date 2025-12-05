08:37, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ەلدىڭ باسىم بولىگىن تۇمان باسادى - قازگيدرومەت
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 5-جەلتوقسان كۇنگى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ وتۋىمەن جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن بولادى. بۇرقاسىن سوعىپ، جەل كۇشەيەدى، كەي وڭىرلەردە كوكتايعاق بولادى.
باتىستا انتيسيكلون اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. ەلدىڭ باسىم بولىگىن تۇمان باسادى.
ەلدىڭ شىعىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە جاۋىن- شاشىن بولىپ، بوران سوعادى. وسى ايماقتار مەن قىزىلوردا وبلىسىندا كوكتايعاق بولادى.
وڭتۇستىك، سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س دەيىن جەتەدى.