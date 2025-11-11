ەلدىڭ 15 وڭىرىندە جانە استانادا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 11-قاراشا كۇنى قازاقستاننىڭ 15 وڭىرىندە جانە استانادا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت».
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇندە تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. تاۋلى ايماقتاردا وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- كە جەتەدى. تاراز قالاسىندا دا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇمان تۇسەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە ازداعان جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن جانە كوكتايعاق بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جانە كوكتايعاق بولادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. پاۆلودار قالاسىندا دا كۇندىز جاۋىن-شاشىن، بۇرقاسىن جانە كوكتايعاق بولادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن شىعىسىندا تۇندە كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە، سونداي-اق اتىراۋ قالاسىندا تۇمان تۇسەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى ايماقتارىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا تۇندە قار، كوكتايعاق، بۇرقاسىن بولدى. ال وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 15-25 م/س دەيىن جەتەدى. سەمەي قالاسىندا وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-18 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە قار، كوكتايعاق جانە بۇرقاسىن بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، كوكتايعاق پەن بۇرقاسىن بولادى. كەي وڭىرلەردە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 23 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن. وسكەمەندە تۇندە قار، كوكتايعاق جانە بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. كۇندىز سولتۇستىك پەن شىعىستا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر مەن قار، جاۋىن-شاشىن جاۋىپ، كوكتايعاق پەن بۇرقاسىن بولادى. كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 25 م/س دەيىن جەتەدى. پەتروپاۆلدا دا وسىنداي اۋا رايى بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە، سونداي-اق اقتاۋ قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق جانە بۇرقاسىن بولادى. كۇندىز دە جاۋىن-شاشىن، كوكتايعاق جانە بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى، جەلدىڭ ەكپىنى 25 م/س دەيىن جەتەدى. كوكشەتاۋدا كۇندىز جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، كوكتايعاق پەن بۇرقاسىن بولادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇندە جانە كۇندىز جاڭبىر مەن قار، كوكتايعاق جانە بۇرقاسىن بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي وڭىرلەردە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. قوستاناي قالاسىندا دا كۇندىز وسىنداي اۋا رايى بولجانىپ وتىر.
استانادا كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. ورال قالاسىندا دا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
وسىعان دەيىن استانادا قار كۇرەۋ جۇمىسىنا 3000 عا جۋىق كوممۋنالدىق قىزمەتكەر جۇمىلدىرىلعانى تۋرالى جازدىق.