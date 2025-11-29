ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:23, 29 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلدوس سمەتوۆ تاتاميگە قاشان ورالادى؟

    استانا. KAZINFORM - دزيۋدودان ۇلتتىق قۇرامانىڭ جاتتىقتىرۋشى-كەڭەسشىسى روبەرت مشۆيدوبازدە Olympic.kz سايتىنا بەرگەن سۇحباتىندا ەلدوس سمەتوۆ تاتاميگە قاشان ورالاتىنىن ايتتى.

    Сметов
    Фото: ҚР МОҚ

    «ەلدوس سمەتوۆ قاشان ساپقا ورالماق؟ الداعى تۋرنيرلەرگە قاتىسا ما؟» دەگەن سۇراققا ول بىلاي دەپ جاۋاپ بەردى:

    «ەلدوس كەلەسى جىلى تاتاميگە ورالادى. ونى ەشقايدا اسىقتىرمايمىز. بابىنا، قالپىنا كەلگەن سوڭ عانا قاي جارىسقا قاتىساتىنىن بىرگە اقىلداسىپ شەشەمىز».

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلدوس سمەتوۆ بولاشاق جوسپارى تۋرالى ايتتى. سپورتشى وليمپياداعا تاعى دا قاتىسقىسى كەلەتىنىن راستادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
