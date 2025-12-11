ق ز
    20:40, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەلدوس سمەتوۆ سپورتتاعى جولىنا قاتىستى ماڭىزدى شەشىم قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - دزيۋدوشى ەلدوس سمەتوۆ Jenys كاسىبي كلۋبىنداعى ءوز جولىن اياقتادى، - دەپ حابارلايدى كلۋبتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Елдос Сметов
    Фото: Сали Сабиров

    مالىمەتكە سۇيەنسەك، ول كلۋبتىڭ «داڭق زالىنا» ەنگەن جانە كلۋبتىڭ قۇرمەتتى كاپيتانى اتانباق.

    «كلۋبىمىزدىڭ ءبىر بولىگى بولعان ول باستى سپورتتىق ارمانىن ورىندادى، وليمپيادا چەمپيونى اتاندى. ەلدوستىڭ جەڭىسى - قازاقستان مەن جالپى ورتالىق ازيا تاريحىنداعى دزيۋدودان العاشقى التىن مەدال. Jenys كلۋبى ءۇشىن بۇل - زور مارتەبە»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلدوس سمەتوۆ بولاشاق جوسپارى تۋرالى ايتتى. سپورتشى وليمپياداعا تاعى دا قاتىسقىسى كەلەتىنىن راستادى.

