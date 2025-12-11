20:40, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ەلدوس سمەتوۆ سپورتتاعى جولىنا قاتىستى ماڭىزدى شەشىم قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - دزيۋدوشى ەلدوس سمەتوۆ Jenys كاسىبي كلۋبىنداعى ءوز جولىن اياقتادى، - دەپ حابارلايدى كلۋبتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مالىمەتكە سۇيەنسەك، ول كلۋبتىڭ «داڭق زالىنا» ەنگەن جانە كلۋبتىڭ قۇرمەتتى كاپيتانى اتانباق.
«كلۋبىمىزدىڭ ءبىر بولىگى بولعان ول باستى سپورتتىق ارمانىن ورىندادى، وليمپيادا چەمپيونى اتاندى. ەلدوستىڭ جەڭىسى - قازاقستان مەن جالپى ورتالىق ازيا تاريحىنداعى دزيۋدودان العاشقى التىن مەدال. Jenys كلۋبى ءۇشىن بۇل - زور مارتەبە»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلدوس سمەتوۆ بولاشاق جوسپارى تۋرالى ايتتى. سپورتشى وليمپياداعا تاعى دا قاتىسقىسى كەلەتىنىن راستادى.