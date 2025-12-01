ەلدەن قانشا توننا استىق شەتەلگە ەكسپورتتالدى
استانا. KAZINFORM - استىق ەكسپورتى وزبەكستانعا - %32,8 عا، قىرعىزستانعا - 2 ەسە، اۋعانستانعا - %28,8 عا ارتقان. بۇل تۋرالى اشم باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«قازاق تەمىر جولى» اق دەرەكتەرى بويىنشا، 2025 -جىلعى قىركۇيەكتەن 27 -قاراشاعا دەيىن 3,1 ميلليون توننا استىق شىعارىلعان. سالىستىرمالى تۇردە ايتساق، وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە 2,7 ميلليونتوننا ءدان ەكسپورتتالعان.
قازاقستان استىقتىڭ ەكسپورتتىق تاسىمالى: وزبەكستانعا - %32,8 عا (1066 مىڭ توننادان 1416 مىڭ تونناعا دەيىن) ، قىرعىزستانعا - 2 ەسە (44 مىڭ توننادان 90 مىڭ تونناعا دەيىن)، اۋعانستانعا - %28,8 عا (139 مىڭ توننادان 179 مىڭ تونناعا دەيىن) ارتقان.
ايتا كەتەلىك ەلدە ەگىن جيناۋ ناۋقانى تابىستى اياقتالدى. ءداندى داقىلداردىڭ ءونىمى 27 ميلليون توننادان اسىپ، مايلى داقىلداردىڭ جينالىمى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى.
بيىل ءداندى داقىلداردان رەكوردتىق ءونىم الىندى - باستاپقى سالماقتا 27,1 ميلليون توننا، ونىڭ ىشىندە بيداي - 20,3 ميلليون توننا. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 0,5 ميلليون تونناعا كوپ، الايدا بيدايدىڭ ەگىس القابى شامامەن 900 مىڭ گەكتارعا قىسقارعان بولاتىن.
بيىل العاش رەت بۇرشاق داقىلدارىنىڭ ءونىمى 1 ميلليون تونناعا جەتتى.
مايلى داقىلدار بويىنشا دا رەكورد تىركەلدى - 4,5 ميلليون توننا، كەي وڭىرلەردە جيناۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسۋدا. بۇل داقىلدار ەگىس قۇرىلىمىندا بارعان سايىن تابىستى ءارى سۇرانىسقا يە بولىپ وتىر.
وسىمدىك شارۋاشىلىعىنىڭ باسقا باعىتتارى بويىنشا دا جاقسى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلدى: كارتوپ - 2,9 ميلليون توننا، كوكونىس - 3,8 ميلليون توننا، باقشا داقىلدارى - 2,6 ميلليون توننا جينالدى.