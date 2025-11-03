ەلدەن قانشا استىق ەكسپورتتالدى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل قىركۇيەك- قازان ايلارى ارالىعىندا قازاقستاننان جاڭا ءونىمدى استىقتىڭ 2 ميلليون تونناسى ەكسپورتتالدى.
سالىستىرمالى تۇردە قاراساق، وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە بۇل كورسەتكىش 1,8 ميلليون توننا بولعان. بۇل ەكسپورت كولەمىنىڭ تۇراقتى ءوسىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
اتاپ ايتقاندا، وزبەكستانعا ەكسپورت كولەمى %42 عا ارتىپ، 738 مىڭ توننادان 1049000 تونناعا دەيىن ارتتى. قىرعىزستانعا جەتكىزىلىم كولەمى 2,6 ەسەگە، 24 مىڭنان 64 مىڭ تونناعا دەيىن، ازەربايجانعا 3,1 ەسەگە (18 مىڭنان 56 مىڭ تونناعا دەيىن)، اۋعانستانعا %42,5 عا (73 مىڭنان 104 مىڭ تونناعا دەيىن)، ال تۇرىكمەنستانعا 2,3 ەسەگە (3 مىڭنان 7 مىڭ تونناعا دەيىن) ءوستى.
استىق ەكسپورتىنىڭ كورسەتكىشى قازاقستاننىڭ حالىقارالىق نارىقتاعى بەدەلىنىڭ نىعايعانىن جانە ۇلتتىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ ارتقانىن كورسەتەدى.