ەلدەن شىقپاعان شەتەلدىكتەرگە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننان تىس جەردە تۋعان بالالاردىڭ ازاماتتىعىن انىقتاۋعا قاتىستى زاڭناما نورماسى پىسىقتالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.
- كونستيتۋتسيانى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قۇقىقتىق اكتىلەرگە، ياعني قۇقىق قورعاۋ قىزمەتى، بوسقىندار، داكتيلوسكوپيالىق (ساۋساق ءىزى) جانە گەنومدىق تىركەۋ جانە قارۋ اينالىمىن مەملەكەتتىك باقىلاۋ تۋرالى زاڭدارعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلەدى. ودان باسقا شەتەل ازاماتتارىنا شىقپاعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزۋ، قازاقستاننان تىس جەردە تۋعان بالالاردىڭ ازاماتتىلىعىن انىقتاۋ سەكىلدى نورمالاردى پىسىقتاپ جاتىرمىز، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتىلگەن نورمالار ىسكە اسىرىلادى. ولاردىڭ قاتارىنا زاڭ مەن ءتارتىپ ۇستەمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ، جەكە ءومىردىڭ جانە جەكە دەرەكتەردىڭ قورعالۋى، ءسوز بوستاندىعى قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىق ناتيجەسىندە بۇزىلعان مۇلىكتىك قۇقىقتاردى قالپىنا كەلتىرۋ، ۇستاۋ كەزىندە ميراندا ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرۋ بار.
- اتالعان شارالار ازاماتتاردىڭ قورعالۋىن، قوعامدا زاڭدىلىق پەن قۇقىقتىڭ مادەنيەتتى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن جانە ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىمىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى دەپ سانايمىز، - دەدى ول.