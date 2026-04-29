ەلدە ۆيرۋسسىز تۇقىمدىق كارتوپ ءوندىرۋ ورتالىعى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ قىتايدىڭ Inner Mongolia Muland Agricultural Technology Co.، Ltd كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى ۆەي جينلۋنمەن كەزدەستى. كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندا ۆيرۋسسىز تۇقىمدىق كارتوپ وندىرەتىن جوعارى تەحنولوگيالىق ورتالىق قۇرۋ جوباسىن ىسكە قوسۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
مينيستر كارتوپ ءوسىرۋ اگروونەركاسىپتىك كەشەننىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزدى باعىتى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بۇل داقىل ەگىلگەن القاپ كولەمى 131 مىڭ گەكتار. ورتاشا ونىمدىلىك گەكتارىنا 220 تسەنتنەر بولىپ، جالپى ءونىم كولەمى 2,8 ميلليون تونناعا جەتتى.
- تەحنولوگيالىق تۇرعىدان دامىعان ۇلتتىق تۇقىم شارۋاشىلىعى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ - سالانىڭ باستى باسىمدىعى. بۇل تەك جاڭعىرتۋ عانا ەمەس، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنىڭ بەرىك نەگىزىن قالىپتاستىرۋ. بيوتەحنولوگيالاردى دامىتۋ جانە ۆيرۋسسىز وتىرعىزۋ ماتەريالىن كەڭ كولەمدە ءوندىرۋ يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ايتارلىقتاي ازايتىپ، ونىمدىلىكتىڭ تۇراقتى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتەدى ءارى وتاندىق سەلەكتسيانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
قازىرگى تاڭدا ءتۇپنۇسقا جانە ەليتالىق تۇقىم وندىرۋمەن 22 مامانداندىرىلعان شارۋاشىلىق اينالىسادى. بۇل جۇيەدە بيوتەحنولوگيالىق زەرتحانالار شەشۋشى ءرول اتقارادى. اتالعان باعىتتاعى جەتەكشى عىلىمي ۇيىم - ا ش م ۇلتتىق اگرارلىق عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنىڭ قۇرامىنداعى قازاق جەمىس-كوكونىس شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى. مۇندا كارتوپتى جەدەل ۆيرۋسسىز كوبەيتۋ جانە ونەركاسىپتىك ءوسىرۋ تەحنولوگيالارى ەنگىزىلگەن.
Inner Mongolia Muland Agricultural Technology Co.، Ltd كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزە وتىرىپ، زاماناۋي زەرتحانالىق- جىلىجاي كەشەنىن قۇرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتتى. جوبا اياسىندا ميكرو جانە اسا ۇساق تۇينەكتەر ءوندىرۋ قاراستىرىلعان. كومپانيانىڭ ءوز عىلىمي-وندىرىستىك ينفراقۇرىلىمى بار ءارى وسىعان ۇقساس جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدا تاجىريبەسى مول. سونداي-اق ولار ءوز تەحنولوگيالىق شەشىمدەرىمەن بولىسۋگە دايىن.
جوبا جوعارى ساپالى تۇقىمدىق ماتەريالدى ونەركاسىپتىك كولەمدە ءوندىرۋدى جانە ورتالىق ازيا نارىقتارىنا باعىتتالعان ەكسپورتتىق الەۋەت قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى.
مينيستر جوباعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى. ءوز كەزەگىندە ۆەي جينلۋن جوبانى جاقىن ارادا تاجىريبەلىك تۇرعىدا ىسكە اسىرۋعا كىرىسەتىنىن ايتتى.
العاشقى تۇقىمدىق ماتەريال پارتياسى ءبىر جىل ىشىندە الىنادى دەپ كۇتىلۋدە.