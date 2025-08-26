ەلدە تۇرعىن ءۇي قۇنى قانشالىقتى ءوستى
استانا. KAZINFORM – ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىر شارشى مەترىنىڭ وزىندىك قۇنىندا قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ۇلەسى 57 پايىز شاماسىندا.
- ق ر ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ رەسمي دەرەكتەرىنە قاراعاندا، بيىلعى شىلدە ايىندا ەل اۋماعىندا تۇرعىن ءۇيدىڭ 1 شارشى مەترىنىڭ ورتاشا باعاسى مىنانى قۇرادى: باستاپقى نارىق - 528,5 مىڭ تەڭگە (2024-جىلعى شىلدەدە - 488,8 مىڭ تەڭگە)، ال قايتالاما نارىق - 551,9 مىڭ تەڭگە (2024-جىلعى شىلدە ايىندا - 511,4 مىڭ تەڭگە). 2025-جىلدىڭ شىلدە ايىندا باستاپقى تۇرعىن ءۇي باعاسى وسى جىلدىڭ قاڭتار ايىنا قاراعاندا 5,7 پايىزعا، قايتالاما نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي باعاسى 4,7 پايىزعا ءوسۋى بايقالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعى - بۇل حالىقتىڭ سۇرانىسى مەن ۇسىنىسىنا بايلانىستى ءوزىن-ءوزى رەتتەيتىن نارىق. جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى كاسىپكەرلىك كودەكسىنىڭ 26-بابى 1-تارماعىنىڭ 4-تارماقشاسىنا سايكەس، وندىرىلەتىن تاۋارلارعا، جۇمىستارعا، كورسەتىلەتىن قىزمەتتەرگە باعالاردى دەربەس بەلگىلەۋگە قۇقىلى.
- تۇرعىن ءۇي باعاسى كوپتەگەن فاكتورلارعا بايلانىستى قالىپتاسادى. ماسەلەن، جەر ۋچاسكەسىنىڭ قۇنىنا، ينفراقۇرىلىمنىڭ، ينجەنەرلىك جەلىلەردىڭ بولۋىنا، ورنالاسقان جەرىنە، حالىق اراسىنداعى سۇرانىسىنا جانە قۇرىلىستىڭ وزىندىك قۇنىنا قاراي ەسكەرىلەدى. تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىر شارشى مەترىنىڭ وزىندىك قۇنى بىرنەشە كومپونەنتتەردەن تۇرادى: قۇرىلىس ماتەريالدارى - 57 پايىز، ەڭبەكاقى تولەۋ قورى - 17 پايىز، جەر ۋچاسكەسىن ساتىپ الۋ - 9 پايىز، قۇرىلىس تەحنيكاسى - 6 پايىز، ينفراقۇرىلىم جۇرگىزۋ - 3 پايىز، اۋماقتى اباتتاندىرۋ - 2 پايىز. سونىمەن قاتار، 1 شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالۋ مەن ساتۋدىڭ باعا پارامەترلەرى ماسەلەسى جەكە قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ ماركەتينگتىك ساياساتىنا جاتادى. ولار جوبانى ىسكە اسىرۋ پروتسەسىندە سالىنعان شىعىنداردىڭ رەنتابەلدىلىگى مەن قايتارىمدىلىعىنا، سونداي-اق كاسىپورىننىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە سۇيەنە وتىرىپ، دەربەس انىقتايدى. مەملەكەت تەك مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي مەن مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن سالىنىپ جاتقان الەۋمەتتىك وبەكتىلەردىڭ باعاسىن رەتتەيدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي ءۇشىن تازا ارلەۋ قۇنى (ينجەنەرلىك جەلىلەردىڭ قۇنىنسىز) تۇرعىن ءۇي سالۋ جانە (نەمەسە) ساتىپ الۋ اعىمداعى جىلعا بەكىتىلگەن عيماراتتار مەن قۇرىلىستاردى سالۋ قۇنىنىڭ ىرىلەندىرىلگەن كورسەتكىشتەرىنىڭ جيناقتارىندا ءاربىر ءوڭىر ءۇشىن كوزدەلەتىن ءتيىستى قاباتتاعى ءىرى پانەلدى تۇرعىن ءۇي بويىنشا ءوبججنىڭ 80 پايىز مولشەرىندە ايقىندالادى (قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترىنىڭ 2023-جىلعى 22-جەلتوقسانداعى 151-بۇيرىعى).
بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى وتاندىق قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ۇلەسى جايىندا جازعان ەدىك.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025-جىلعى 25-شىلدەدە پرەزيدەنت كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردى باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان قۇجاتقا قول قويدى.