ەلدە ەت باعاسى قانشا تەڭگە بولۋى كەرەك - مينيستر جاۋابى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ەكسپورت پەن ىشكى نارىقتاعى ەت باعالارىن سالىستىرىپ، ءادىل باعاسى قانشا تەڭگە بولۋى كەرەگىن ايتتى.
- فەرمەرلەر مال شارۋاشىلىعىن جىلدام ءارى جوعارى قارقىنمەن دامىتۋدى جوسپارلايدى. ارينە، ولار باعانىڭ جوعارى بولعانىن قالايدى، ياعني ەكسپورتتىق باعا 10-12 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا بولۋ كەرەگىن ايتىپ ءجۇر. قازىرگى ۋاقىتتا ەكسپورتتىق باعا ەتتىڭ ساناتىنا بايلانىستى 4,5 مىڭنان 6 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. ەتتىڭ قوڭدىلىعىنا، ساپاسىنا قاراي باعا وزگەرىپ وتىرادى، - دەپ جاۋاپ بەردى مينيستر ۇكىمەتتەگى بريفينگتە.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ىشكى نارىقتاعى ءتىرى مالدىڭ ەتى كەلىسىنە 1600-1800 تەڭگە بولىپ وتىر.
- ءتىپتى ارزاندادى دەۋگە بولادى، ءبىر كەزدە بۇل باعا 2000 تەڭگەگە دەيىن جەتكەن بولسا، قازىر ورتا ەسەپپەن 1700 تەڭگەگە اينالادى. ەگەر 1700 تەڭگەنى ەتكە شاققاندا ەسەپتەسەك، ىشكى نارىقتاعى كوتەرمە باعا شامامەن 3000-4000 تەڭگە بولادى، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن ايداربەك ساپاروۆ سيىر ەتى كارتوپ رەتىندە ەكسپورتتالدى دەگەن اقپاراتتى تەرىسكە شىعاردى.