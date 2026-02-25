ق ز
    18:25, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەلدە سۋ تاسقىنىنا دايىندىق باستالدى

    استانا. KAZINFORM - «كوكتەم-2026» رەسپۋبليكالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋى باستالدى. بۇل تۋرالى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Елде су тасқынына дайындық басталды
    فوتو: ت ج م

    ەلىمىزدە «2026 -جىلعى كوكتەمگى كەزەڭدەگى سۋ تاسقىنى جاعدايىنىڭ قولايسىز دامۋىندا توتەنشە جاعدايلاردى جويۋ كەزىندە قۇتقارۋ جانە باسقا دا شۇعىل جۇمىستاردى دايىنداۋ جانە جۇرگىزۋ» تاقىرىبىندا «كوكتەم-2026» رەسپۋبليكالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋى باستالدى.

    وقۋ- جاتتىعۋ 25-27-اقپان ارالىعىندا ازاماتتىق قورعاۋ مەملەكەتتىك جۇيەسىنىڭ جانە حالىقتىڭ كوكتەم مەزگىلى جاعدايىنداعى توتەنشە جاعدايلاردى جويۋعا دايىندىعى مەن قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ، ازاماتتىق قورعاۋ قىزمەتتەرى مەن قۇرالىمدارىنىڭ كوكتەم مەزگىلىندەگى ت ج-عا دەن قويۋعا دايىندىعىن تەكسەرۋ ماقساتىندا وتكىزىلەدى.

    وقۋ-جاتتىعۋدى ۇيلەستىرۋ جانە باسشىلىق ەتۋ رەسپۋبليكالىق شتابى استانا قالاسىنداعى ت ج م ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنىڭ بازاسىندا ورنالاستى.

    وقۋ-جاتتىعۋعا رەسپۋبليكالىق ازاماتتىق قورعاۋ قىزمەتتەرى، ورتالىق اتقارۋشى ورگاندار، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، اۆاريالىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرى مەن قۇرالىمدارى قاتىسادى.

    وقۋ-جاتتىعۋ شەڭبەرىندە ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە توتەنشە جاعدايدى جويۋ جونىندەگى ءىس-قيمىلداردى پىسىقتاۋ بويىنشا كوماندالىق- شتابتىق جاتتىعۋلار، اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرىمەن جانە ازاماتتىق قورعاۋ قۇرالىمدارىمەن پراكتيكالىق ءىس-قيمىلدار وتكىزىلەتىن بولادى.

    - وقۋ-جاتتىعۋ بارىسىندا «بارشانىڭ نازارىنا!» دابىلى بويىنشا اۋماقتىق دەڭگەيدەگى قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ دايىندىعى تەكسەرىلەدى، 25-اقپاندا ساعات 11.00 دە ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندە بارلىق سيرەنا-سويلەۋ قوندىرعىسى مەن ەلەكترسيرەنالارى قوسىلدى. وسىعان وراي تىنىشتىق ساقتاپ، ۇرەيگە بوي الدىرماۋلارىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك الماتىدا 25-اقپاندا دابىل سيرەنالارى ىسكە قوسىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك. سونىمەن قاتار سۋ تاسقىنى بويىنشا ناقتى بولجام 1-ناۋرىزدا دايىن بولادى. بيىل ەلىمىزدىڭ 5 وڭىرىندە سۋ تاسقىنى قاۋپى جوعارى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
