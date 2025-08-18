ەلدە رەسمي تۇردە جاڭا كاسىبي مەرەكە بەلگىلەندى
استانا. KAZINFORM - بيىلدان باستاپ 29 - قازان رەسمي تۇردە كاسىبي مەرەكە- قازاقستان كاسىپكەرلەرى كۇنى بولىپ بەلگىلەندى. ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءتيىستى بۇيرىعىنا 2025 -جىلعى 30- شىلدەدە قول قويىلدى. بۇل تۋرالى ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل كۇندى تاڭداۋ ماڭىزدى تاريحي وقيعاعا بايلانىستى. 2015 -جىلعى 29 - قازاندا بيزنەستى قولداۋ جونىندەگى ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ بازالىق قاعيداتتارىن قالىپتاستىرا وتىرىپ، كاسىپكەرلىك، ينۆەستيتسيا، باسەكەلەستىك جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ سالاسىنداعى نەگىزگى زاڭنامالىق اكتىلەردى شوعىرلاندىرعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كاسىپكەرلىك كودەكسى قابىلداندى.
بۇگىندە ەلىمىزدە 2 ميلليون 300 مىڭنان اسا بيزنەس سۋبەكتىسى تىركەلگەن.
كاسىپكەرلەردى قولداۋ ەكونوميكالىق ساياساتتىڭ باسىمدىعىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. جىل باسىنان بەرى 288 ميلليارد تەڭگەگە 2 مىڭنان استام جوبا سۋبسيديالانىپ، 61 ميللياردقا 737 جوباعا كەپىلدىك بەرىلدى. توعىز مىڭعا جۋىق كاسىپكەر وقىتىلدى.
2025 -جىلى ش و ب- تى قولداۋعا 270 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولۋ جوسپارلانۋدا. %12,6 مولشەرلەمەمەن «ورلەۋ» جەڭىلدىكپەن كرەديتتەۋ باعدارلاماسى دا ىسكە قوسىلدى. قولداۋدىڭ جالپى كولەمى 750 ميلليارد تەڭگە. ونىڭ ىشىندە 300 ميللياردى - «دامۋ» قاراجاتى، 450 ميللياردى - بانك رەسۋرسى. ءقازىردىڭ وزىندە 200 ميلليارد تەڭگەگە 400 گە جۋىق جوبا قارجىلاندىرىلدى.
بيزنەستىڭ حاباردارلىعىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «بيزنەستىڭ سيفرلىق كارتاسى» جوباسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. 100 دەن استام قولداۋ شاراسى بار ءتىزىلىم بەكىتىلدى. «ەGov Business» قوسىمشاسىمەن «بايتەرەك» حولدينگىن قولداۋ شارالارىن قامتيتىن «Bgov» ا ج ينتەگراتسياسى اياقتالىپ، ونى 71 مىڭ پايدالانۋشى 2,3 ميلليون رەت پايدالاندى.
