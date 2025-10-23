ەلدە قانشا قار بارىسى بار
استانا. قازاقپارات – 23-قازان ورتالىق ازيانىڭ تاۋلى ەكوجۇيەلەرى مەن جابايى تابيعاتىنىڭ سيمۆولى سانالاتىن قار بارىسىنىڭ حالىقارالىق كۇنى.
بۇل كۇن 2013-جىلى دۇنيەجۇزىلىك جابايى تابيعات قورىنىڭ (WWF) باستاماسىمەن بەكىتىلىپ، سيرەك كەزدەسەتىن بۇل تۇرگە تونگەن قاۋىپتەرگە قوعام نازارىن اۋدارۋ جانە ونى ساقتاۋ جولىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ماقساتىندا جاريالانعان.
قار بارىسى - پلانەتامىزداعى ەڭ ادەمى ءارى تىلسىم جىرتقىشتاردىڭ ءبىرى، سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن.
سوڭعى ەسەپتىك دەرەكتەرگە سايكەس، ەلىمىزدە شامامەن 152-189 دارا قار بارىسى مەكەندەيدى. بۇل كورسەتكىش تۇراقتى پوپۋلياتسيانى بىلدىرەدى، دەگەنمەن بۇل ءتۇردى ساقتاۋ جونىندەگى جۇيەلى شارالاردى جالعاستىرۋدىڭ وزەكتىلىگىن دە ايقىندايدى.
قار بارىسى بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاننىڭ 9 ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماعىندا، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق پاركتەر مەن قورىقتاردا مەكەندەيدى.
بۇل تابيعي اۋماقتار قار بارىسى مەن باسقا دا سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىكتەر مەن جانۋارلار تۇرلەرىنىڭ تىرشىلىگىنە نەگىز بولاتىن ەكوجۇيەلەردى ساقتاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
قار بارىسىنىڭ حالىقارالىق كۇنىنە وراي ەرەكشە بەينەماتەريال دايىندالدى. ونداعى كادرلار قازاقستاننىڭ ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتارىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاقتار ارقىلى تۇسىرىلگەن.
بۇل بەينەلەردە قار بارىسى تابيعي مەكەنىندە ەركىن ءومىر ءسۇرىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەلىك الماتى وبلىسىندا قار بارىسى مەن سىلەۋسىن فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالعان ەدى.