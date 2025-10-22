ەلدە قانشا ارداگەر تۇرادى
- 2025 -جىلعى 1-قازانداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 79313 ارداگەر تۇرادى، ونىڭ ىشىندە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ 86 ارداگەرى، جەڭىلدىكتەر بويىنشا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرلەرىنە تەڭەستىرىلگەن 16556 ارداگەر، 26587 باسقا مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىندا ۇرىس قيمىلدارىنىڭ ارداگەرلەرى، 36084 ۇ و س جىلدارىنداعى تىل ەڭبەككەرلەرى بار. 2025 -جىلى اتالعان ساناتتارداعى ازاماتتارعا 12,6 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا ارناۋلى مەملەكەتتىك جاردەماقى تولەندى. 2025 -جىلى وسى ماقساتتارعا 17 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن ەڭبەكمينى حابارلاماسىندا.
رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بەرىلەتىن اي سايىنعى ارناۋلى مەملەكەتتىك جاردەماقى ارداگەرلەردىڭ بارلىق ساناتتارىنا، وزگە دە الەۋمەتتىك تولەمدەردى الۋىنا قاراماستان، مىناداي مولشەردە تولەنەدى:
1. ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرلەرى - 16 ا ە ك (2025 -جىلى - 62912 تەڭگە)؛
2. جەڭىلدىكتەرى بويىنشا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرلەرىنە تەڭەستىرىلگەن ارداگەرلەر، ولاردىڭ ىشىندە:
ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزەڭىندە جاراقات الۋى، كونتۋزيا الۋى، مەرتىگۋى نەمەسە اۋرۋ سالدارىنان مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا جەڭىلدىكتەر بويىنشا تەڭەستىرىلگەن ادامدار - 7,55 ا ە ك (2025 -جىلى - 29687 تەڭگە)؛
جەڭىلدىكتەر بويىنشا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسى قاتىسۋشىلارىنا تەڭەستىرىلگەن تۇلعالار - 6,19 ا ە ك (2025 -جىلى - 24 339 تەڭگە)؛
3. باسقا مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنداعى ۇرىس قيمىلدارىنىڭ ارداگەرلەرى، ونىڭ ىشىندە:
اۋعانستانداعى ۇرىس قيمىلدارىنا قاتىسۋشىلار - 6,19 ا ە ك (2025 -جىلى - 24339 تەڭگە)؛
تاجىك- اۋعان ۋچاسكەسىندە ت م د شەكاراسىن قورعاۋدى كۇشەيتۋ جونىندەگى مىندەتتەردى ورىنداعان، يراكتاعى حالىقارالىق بىتىمگەرشىلىك وپەراتسياعا، تاۋلى قاراباقتاعى ەتنوسارالىق قاقتىعىستى رەتتەۋگە قاتىسقان اسكەري قىزمەتشىلەر - 4,8 ا ە ك (2025 -جىلى - 18874 تەڭگە)؛
4. ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس جىلدارىنداعى تىل ەڭبەككەرلەرى - 2,13 ا ە ك (2025 -جىلى - 8376 تەڭگە).
ايتا كەتەلىك جىل باسىنان بەرى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك 51 مىڭ وتباسىنداعى 274,4 مىڭ ادامعا 24,6 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا تاعايىندالعان ەدى.