ەلدە قانشا الما باعى بار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 29 مىڭ گەكتارعا جۋىق الما باعى بار. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستانداعى الما باقتارىنىڭ جالپى الاڭى شامامەن 29 مىڭ گەكتار.
نەگىزىنەن الماتى، تۇركىستان، جامبىل جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا ورنالاسقان. تەك الماتى جانە جەتىسۋ وبلىستارىنىڭ وزىندە الما باقتارى 2,4 مىڭ گەكتاردان استام اۋماقتى الىپ جاتىر، مۇندا 416 مىڭنان ارتىق الما اعاشى وسىرىلەدى.
- باۋ-باقشا شارۋاشىلىعى اگروونەركاسىپتىك كەشەننىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ ارقاسىندا 2014-جىلدان باستاپ فەرمەرلەر باق وتىرعىزۋ مەن ينتەنسيۆتى تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە ارنالعان ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديالار الادى. سونىڭ ناتيجەسىندە الما ءوندىرۋ كولەمى %43 عا، ال ونىمدىلىك %27 عا ارتتى، - دەدى ەربول تاسجۇرەكوۆ.
ۆيتسە- مينيستر قازاقستاندىق باقتىڭ سيمۆولى سانالاتىن اپورت تۋرالى ايتا كەلە، ونىڭ تەك الما سورتى ەمەس، ەلدىڭ مادەني مۇراسىنىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىنە دە توقتالدى.
- اپورتتى ۇلتتىق برەند رەتىندە قايتا جاڭعىرتۋ باعىتىندا ناقتى شارالار قابىلدانىپ جاتىر. اۋماعىن كەڭەيتۋ، اگروتەحنيكانى جەتىلدىرۋ جانە بۇل سورتتى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىمال ەتۋ جوسپارلانعان. قازىر سيۆەرس الماسىنىڭ كوشەتتەرىن وسىرەتىن پيتومنيك قۇرىلدى، كوشەتتەر دايىنداۋ مەن جاڭا باقتار وتىرعىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. 2027 -جىلعا دەيىن 110 گەكتار اپورت باعى وتىرعىزىلماق. قازاق جەمىس جانە كوكونىس شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى سەلەكتسيالىق جانە اگروتەحنيكالىق باعدارلامالاردى بەلسەندى دامىتىپ كەلەدى. 85 جىلدىق سەلەكسيالىق جۇمىس ناتيجەسىندە قازاقستاندا شامامەن 400 سورت پەن بۋدانداردان تۇراتىن كوللەكتسيا قالىپتاسقان، ونىڭ ىشىندە اپورت نەگىزىندە شىعارىلعان 29 جاڭا سورت بار، - دەپ تۇيىندەدى ەربول تاسجۇرەكوۆ.
ايتا كەتەلىك استانادا جاستار مەن فەرمەرلەردى بىرىكتىرگەن الما فەستيۆالى وتكەن ەدى.