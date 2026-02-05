ەلدە نەسيە بەرۋ قارقىنى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە حالىققا بەرىلەتىن كرەديتتەر 2025-جىلى 19,8 پايىزعا 24,8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ءوسىپ (2025-جىلعى جەلتوقساندا - 0,8 پايىزعا ءوسۋ)، 2024-جىلعى 23,9 پايىزعا وسۋمەن سالىستىرعاندا باسەڭدەگەن.
- حالىققا بەرىلگەن كرەديتتەر قۇرىلىمىندا يپوتەكالىق كرەديتتەر 2025-جىلى 14,6 پايىزعا 6,9 تريلليون تەڭگەگە دەيىن، تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەر 21,0 پايىزعا 16,7 تريلليون تەڭگەگە دەيىن (2025-جىلعى جەلتوقساندا 0,5 پايىزعا ءوسۋ) ءوسىپ، 2024-جىلعى 33,5 پايىزعا وسۋمەن سالىستىرعاندا باسەڭدەدى، سونىڭ ىشىندە كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەردىڭ ءوسۋى 2024-جىلعى 29,3 پايىزدان 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 14,5 پايىزعا دەيىن باياۋلادى.
قابىلدانعان تەجەۋشى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە جاڭا كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق قارىزدار بەرۋدىڭ ءوسۋ قارقىنى 2024-جىلعى 22,6 پايىزدان 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 6,1 پايىزعا دەيىن باسەڭدەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل رەتتە تۇتىنۋشىلىق كرەديت بەرۋدى ۇلعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس اۆتوكرەديتتەرگە بەرىلگەن كرەديت ولار 2025-جىلى 42,4 پايىزعا ءوسىپ، 4 تريلليون تەڭگەگە جەتتى.
2025-جىلعى جەلتوقساندا بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى كرەديتتەر بويىنشا سىياقىنىڭ ورتاشا الىنعان مولشەرلەمەسى 21,4 پايىز (2024-جىلعى جەلتوقساندا - 19,7 پايىز)، حالىققا - 18,3 پايىز (2024-جىلعى جەلتوقساندا - 17,0 پايىز).
ايتا كەتەلىك بانكتەردىڭ نەسيە قۇرىلىمى ينفلياتسياعا قالاي اسەر ەتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.