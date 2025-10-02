ەلدە مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ تاپشىلىعى ءۇش ەسەگە قىسقاردى
استانا. قازاقپارات - 2023 -جىلدان بەرى ەلىمىزدە «ءبىلىم بەرۋدەگى وزگەرىستەردىڭ 1000 كوشباسشىسى» ستراتەگيالىق جوباسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا جۇزەگە اسىپ جاتقان جوبا باسقارۋشىلاردىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنىڭ ۇلگىسىندە جاسالعان جوبا ناتيجەسىندە 2023-2024 -جىلدارى 583 پەداگوگ رەزەرۆيست اتاندى.
ونىڭ 400 دەن استامى باسشىلىق قىزمەتكە كونكۋرسسىز تاعايىندالسا، 40 ديرەكتور بۇگىندە «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا اشىلعان مەكتەپتەردى باسقارىپ وتىر. وسىلايشا، قازاقستانداعى مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ تاپشىلىعى ءۇش ەسەگە قىسقاردى.
- جوبا جالعاسىن تاۋىپ 2025 -جىلى تاعى 428 ۇمىتكەر وقۋدان ءوتتى. ن ز م پەداگوگيكالىق شەبەرلىك ورتالىعىندا مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ ورىنباسارلارىن وقىتۋ 21 -شىلدەدە باستالىپ 12-قىركۇيەكتە اياقتالدى. ءبىلىم بەرۋدەگى وزگەرىس كوشباسشىلارى بىرنەشە كەزەڭ بويى ىرىكتەلىپ، ءۇش دەڭگەيدە بىلىكتىلىگىن ارتتىرعان سوڭ قورىتىندى باعالاۋعا جىبەرىلگەن بولاتىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باعدارلاما قاتىسۋشىلارى 15-26-قىركۇيەك ارالىعىندا وتكەن قورىتىندى باعالاۋدان ءوتۋ ءۇشىن رەفلەكسيۆتى ەسەپ ازىرلەدى. وندا ۇمىتكەرلەر العان بىلىمدەرىن تاجىريبەدە قولدانا بىلەتىنىن دالەلدەۋى قاجەت. اتالعان ماتەريالدار بەلگىلەنگەن كريتەرييلەرگە سايكەس تەكسەرىلىپ، «نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى» د ب ب ۇ پەداگوگيكالىق ولشەۋلەر ورتالىعىنىڭ سىرتقى ساراپتاماسىنا جولداندى. بۇل كەزەڭنەن ءساتتى وتكەن ماماندار كادرلىق رەزەرۆكە قوسىلۋ ءۇشىن وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى جانىنداعى كوميسسيامەن اڭگىمەلەسۋگە جولداما الدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، «ءبىلىم بەرۋدەگى وزگەرىستەردىڭ 1000 كوشباسشىسى» جوباسىن ءساتتى اياقتاعان جانە كادر رەزەرۆىنە كىرگەن ماماندار كونكۋرستىق راسىمدەردەن وتپەي-اق ءبىرىنشى باسشىنىڭ بوس ورنىنا تاعايىندالادى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت وقۋشىلاردىڭ سيفرلىق پروفيلدەرىن جاساۋدى تاپسىرعان ەدى.