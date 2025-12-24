ەلدە كەيبىر جوبالاردى قارجىلاندىرۋ كولەمى اسىرا كورسەتىلگەن - اۋديت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن الاتىن كاسىپكەرلەرگە قارسى مىندەتتەمەلەر بەلگىلەنۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىن مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ تيىمدىلىگىنە جۇرگىزىلەتىن اۋديت بويىنشا ەسەپتى جاريالاۋ كەزىندە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆ ايتتى.
- اۋديتتىڭ باعالاۋىنشا، جەكەلەگەن جوبالار بويىنشا قارجىلاندىرۋ كولەمى اسىرا كورسەتىلگەن. شىعىس جەڭىلدىكپەن بەرىلەتىن كرەديتتىڭ ماقۇلدانعان سوماسىنا سايكەس كەلتىرىلگەن. قۇقىقتىق تۇرعىدان قاراساق، تالاپ ەتىلەتىن جوبالىق قۇجاتتاما بار، كرەديتتەر وتەلىپ جاتىر. الايدا ارتىق قاراجات باسقا جوبالارعا باعىتتالۋى مۇمكىن ەدى. قۇنىن دۇرىس ەسەپتەمەۋ سالدارىنان تەك ءبىر جوبا بويىنشا 20 ميلليارد تەڭگە نەمەسە قارىز سوماسىنىڭ 16 پايىزى يگەرىلمەي، كۇشى جويىلعان. مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلگەن كەزەڭدە كەيبىر بيزنەس سۋبەكتىلەرى مەنشىك يەلەرىنە ديۆيدەندتەر تولەگەن جاعدايلار انىقتالدى. بۇعان شەكتەۋ قاراستىرىلماعان. دەگەنمەن مەملەكەتتىك قولداۋ سوماسىنان اساتىن مولشەردە ديۆيدەندتەردىڭ تولەنۋى الاڭداتادى، - دەدى ءاليحان سمايىلوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبالاردى قارجىلاندىرۋ كەزىندە قاراجاتتى تۇپكىلىكتى الۋشىلارعا دەيىن جەتكىزۋدىڭ ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلۋى دەرەكتەرى بولعان. مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن الۋشىلار ءۇشىن قارسى مىندەتتەمەلەر بەلگىلەنۋى ءتيىس. ولار ورىندالماعان جاعدايدا، قاراجات قايتارىلۋى قاجەت. الايدا مۇنداي مىندەتتەمەلەر بارلىق جەردە كوزدەلمەگەن.
- ماسەلەن، پاۆلوداردا ءىس جۇزىندە جوق زاۋىتقا 2,4 ميلليارد تەڭگەگە ينجەنەرلىك جەلىلەر تارتىلعان. جەكەلەگەن جاعدايلاردا وڭاي ورىندالاتىن قارسى مىندەتتەمەلەر بەلگىلەنگەن. مىسالى، 37 ميلليارد تەڭگەگە قولداۋ كورسەتىلگەن ءبىر جوبا بويىنشا سالىقتاردىڭ وسۋىنەن بولەك، جۇمىسكەرلەر شتاتىن 1 ادامعا عانا ۇلعايتۋ تالاپ ەتىلگەن. قارسى مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ كوبىنە قولما-قول تارتىپتە جۇرگىزىلەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە قارسى مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ بويىنشا دەرەكتەردى مانيپۋلياتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وپەراتورلاردىڭ كوپشىلىگىنىڭ قىزمەتىندە مىندەتتەمەلەردى ساقتاماعانى ءۇشىن ايىپپۇل سانكتسيالارىن قولدانۋدا سۋبەكتيۆتى كوزقاراس باسىم، - دەدى ج ا پ باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، جوعارى اۋديتورلىق پالاتا بيزنەستى قولداۋ تەتىكتەرىنىڭ كەمشىلىگىن اتادى.