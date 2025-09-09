ەلدە كوشەدەگى ۆاليۋتا تابلوسىنا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۆاليۋتا باعامى تۋرالى اقپاراتتىق ستەند (تابلو) ايىرباستاۋ پۋنكىتىنىڭ ىشىندە نەمەسە كاسسا جانىندا بولۋى كەرەك.
وسى قاۋلى شىلدە ايىنىڭ باسىندا جاريالانعان ەدى. بۇل ءتارتىپ ەكى اي وتكەننەن كەيىن، ياعني 2025 -جىلعى 9 -قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەندى.
اقپاراتتىق ستەندتى (تابلو) ايىرباستاۋ پۋنكتىنەن تىس جەردە، ونىڭ ىشىندە عيمارات پەن مەكەمەنىڭ شاتىرىندا، سىرتقى قابىرعاسىندا، ستاتسيونارلىق، جىلجىمالى جانە تاسىمالداناتىن ستەندتەر ورنالاستىرۋعا جول بەرىلمەيدى. جاڭا تارتىپكە سايكەس، اقپاراتتىق ستەند، ياعني ۆاليۋتا باعامى كورسەتىلگەن تابلو كوشەدە اشىق كەڭىستىككە قويىلماۋى ءتيىس.
ءبىراق، ۆاليۋتا ايىرباستاۋ پۋنكتى كوپفۋنكتسيانالدى ماقساتتاعى عيماراتتار مەن قۇرىلىستاردا (ونىڭ ىشىندە ىسكەرلىك ورتالىقتار)، ۆوكزال، كازينو اۋماعىندا، اۋەجاي ىشىندە، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسى ارقىلى وتەتىن اۆتوموبيل، تەڭىز جانە وزەن بەكەتتەرى اۋماعىندا ورنالاسقان جاعدايدا، تابلوعا رۇقسات ەتىلەدى.
ەسكە سالساق، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ كوشەدەگى ۆاليۋتا باعامىنىڭ كەستەلەرىن ىلۋگە نەگە تىيىم سالىپ جاتقاندارىن تۇسىندىرگەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار، ۇلتتىق بانك ۆاليۋتا باعامىنىڭ تابلوسىن عيمارات ىشىنە كىرگىزبەگەن ايىرباستاۋ بەكەتتەرىنە قانداي شارا قولدانىلاتىنىن ايتتى.
جاڭا تالاپتاردى ساقتاماعانى ءۇشىن ايىپپۇل مولشەرى 3 تەن (11796 تەڭگە - رەد. ) 5 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (19660 تەڭگە) دەيىن بارۋى مۇمكىن.