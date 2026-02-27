ەلدە جاس عالىمدار باسپانامەن قالاي قامتاماسىز ەتىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت تاراپىنان ج و و وقىتۋشىلارىن باسپانامەن قامتاماسى ەتۋ تەتىكتەرى قاراستىرىلعان با؟ بىلتىر ولارعا ارنايى باسپانا بەرىلدى مە؟ بۇل سۇراققا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2024 -جىلعى 31-مامىردا بەرگەن تاپسىرماسىنا سايكەس، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى عىلىمي ۇيىمدار مەن جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاس عالىمدارىنا ارنالعان پاتەر بەرۋ جۇمىستارىن ىسكە اسىرىپ كەلەدى. 2023 -جىلعى 19-قازاندا مينيسترلىك جانە وتباسى بانك اراسىندا جاس عالىمدارعا كرەديت بەرۋدىڭ 2023-2027 -جىلدارعا ارنالعان باعدارلاماسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى (بانك قاراجاتى ەسەبىنەن)، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
جالپى، 2023-2026 -جىلدار ارالىعىندا جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 601 جاس عالىمعا پاتەر كىلتى تابىستالدى.
- ونىڭ ىشىندە 483 پاتەر مينيسترلىك پەن وتباسى بانك 2023-2026 -جىلدارى جاس عالىمدارعا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن نەسيە باعدارلاماسى بويىنشا، سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى اياسىندا 2024-2026 -جىلدارى الماتى جانە استانا قالالارىندا 118 پاتەر وتەۋسىز نەگىزدە بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىندا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك 10 جاس زەرتتەۋشىگە جاڭا پاتەرلەردىڭ سەرتيفيكاتىن سالتاناتتى تۇردە تابىس ەتتى.