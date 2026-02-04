ەلدە جاردەماقى مەن تولەمدەر بويىنشا قانداي وزگەرىس بولدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جىل باسىنان ەلىمىزدەگى جاردەماقى مەن زەينەتاقىعا قاتىستى وزگەرىستەرگە تۇسىنىك بەردى.
2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك جاردەماقىلار مولشەرىنىڭ وسۋىنە قاتىستى بىرنەشە مىسال:
* 1، 2، 3 بالا تۋعاندا بەرىلەتىن جاردەماقى 149416 تەڭگەدەن 164350 تەڭگەگە دەيىن، 4 جانە ودان دا كوپ بالا تۋعاندا - 247716 تەڭگەدەن 272475 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى؛
* مولشەرى بالا سانىنا بايلانىستى كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن جاردەماقى 4 بالاسى بار وتباسىلار ءۇشىن 63030 تەڭگەدەن 69330 تەڭگەگە دەيىن، 10 بالاسى بارلارعا - 157280 تەڭگەدەن 173000 تەڭگەگە دەيىن ارتادى؛
* I توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ارنالعان جاردەماقى 101702 تەڭگەدەن 111872 تەڭگەگە دەيىن، II توپتاعىلارعا - 81362 تەڭگەدەن 89498 تەڭگەگە دەيىن، III توپتاعىلارعا - 55474 تەڭگەدەن 61021 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى.
- سونداي-اق مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان (م ءا س ق) تولەنەتىن اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جانە ەڭبەك ەتۋ قابىلەتىنەن ايىرىلۋ بويىنشا تولەمدەر دە 10 پايىزعا ارتتى. بۇل تولەمدەر مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشىلارعا بيۋجەتتەن تولەنەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقىلارعا قوسىمشا جۇزەگە اسىرىلادى. تولەمدەردىڭ مولشەرى جەكە ەسەپتەلەدى جانە سوڭعى 2 جىلدا م ءا س ق- قا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن ورتاشا ايلىق تابىسقا، ەڭبەك ەتۋ قابىلەتىنەن ايىرىلۋ كوەففيتسيەنتتەرىنە، اسىراۋىنداعى ادامدار سانىنا، مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە جانە تابىستى الماستىرۋعا بايلانىستى بولادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.
زەينەتاقى
- 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردىڭ، بازالىق جانە ىنتىماقتى زەينەتاقىلاردىڭ بارلىق تۇرلەرىنىڭ مولشەرى ق ر ۇلتتىق بانكى ايقىندايتىن ينفلياتسيانىڭ بولجامدى دەڭگەيىنە سايكەس 10 پايىزعا ءوستى. بۇدان باسقا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2023-جىلدان باستاپ بەس جىل ىشىندە ەڭ تومەنگى بازالىق زەينەتاقىنى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ 70 پايىزىنا دەيىن، ال ەڭ جوعارعىسىن 120 پايىزعا دەيىن جىل سايىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرۋ جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. ماسەلەن، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى 35596 تەڭگەنى (ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ 70 پايىزى)، ەڭ جوعارى مولشەرى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ 110 پايىزىنان 118 پايىزىنا دەيىن ارتىپ، 60005 تەڭگەنى قۇرايدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو مالىمەتىندە.
مىسالى، 2019-جىلى زەينەتكەرلىك دەمالىسقا شىققان 70 جاستاعى زەينەتكەردىڭ بيۋجەتتەن تولەنەتىن زەينەتاقىسىنىڭ مولشەرى 2025-جىلى 171588 تەڭگەنى قۇرادى، ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى تولەمى - 50851 تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى - 120737 تەڭگە. 2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى ءوسىمدى ەسكەرە وتىرىپ، وسى زەينەتكەر ءۇشىن زەينەتاقىنىڭ جالپى سوماسى 192816 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى. ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى - 60005 تەڭگەنى، ىنتىماقتى زەينەتاقى - 132811 تەڭگەنى قۇرايدى. اتالعان سومالارعا بجزق تولەمدەرى كىرمەيتىنىن اتاپ وتكەن ءجون.
ايتا كەتەيىك، پارلامەنت ءماجىلىسى قابىلداعان قۇجاتقا سايكەس، اكەلەردىڭ بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىسى زەينەتاقى تاعايىنداۋ كەزىندە ەڭبەك وتىلىنە ەسەپتەلەدى.