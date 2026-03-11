ەلدە جالعا بەرىلەتىن ساموكاتتارعا قانداي ءنومىر بەرىلەتىنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جالعا بەرىلەتىن ەلەكترلى ساموكاتتاردى ەسەپكە الۋ جانە نومىرلەۋ ءتارتىبى ەنگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەلىمىزدە ەلەكترلى ساموكاتتاردى جالعا بەرۋمەن اينالىساتىن كومپانيالار مەن جەكە كاسىپكەرلەر ءۇشىن جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەدى. بۇل شارالار جالعا بەرۋ قىزمەتىن رەتتەۋگە جانە قالا كوشەلەرىندەگى ساموكاتتاردى وڭاي سايكەستەندىرۋگە باعىتتالعان.
- جاڭا تارتىپكە سايكەس، جالعا بەرىلەتىن ءاربىر ەلەكترلى ساموكاتقا بىرەگەي تىركەۋ ءنومىرى بەرىلۋى ءتيىس. بۇل ءنومىردى ساموكات پايدالانۋعا بەرىلمەس بۇرىن پروكات وپەراتورى ءوزى تاعايىندايدى. تىركەۋ ءنومىرى ءبىر لاتىن ارپىنەن جانە بەس ساننان تۇرادى. لاتىن ءارپى بەلگىلى ءبىر وپەراتورعا بەكىتىلەدى جانە سول كومپانيانىڭ بارلىق ساموكاتىنا قولدانىلادى. مىسالى، ەگەر كومپانياعا «A» ءارپى بەرىلسە، ونىڭ ساموكاتتارى A00001 ،A00002 ،A00003 جانە وسى تارتىپپەن نومىرلەنەدى. بۇل ءارىپتى باسقا وپەراتور پايدالانا المايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار جالعا بەرۋمەن اينالىساتىن كومپانيالار وزدەرىنە تيەسىلى بارلىق ەلەكترلى ساموكاتتى مىندەتتى تۇردە ەسەپكە الىپ وتىرۋى قاجەت.
ەسەپكە الۋ دەرەكتەرىنە مىنالار ەنگىزىلەدى:
• ساموكاتتىڭ ماركاسى، مودەلى جانە شىعارىلعان جىلى؛
• سەريالىق ءنومىرى؛
• پايدالانۋعا ەنگىزىلگەن جانە پايدالانۋدان شىعارىلعان كۇنى؛
• تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە جوندەۋ تۋرالى مالىمەتتەر؛
• بەرىلگەن تىركەۋ ءنومىرى.
تىركەۋ ءنومىرى بەرىك ماتەريالدان جاسالۋى كەرەك. ول ىلعالعا، كۇن ساۋلەسىنە جانە تەمپەراتۋرانىڭ اۋىتقۋىنا ءتوزىمدى بولۋى ءتيىس، سونداي-اق جارىق شاعىلىستىراتىن جابىندىسى بولۋى قاجەت. ءنومىر ساموكاتتىڭ ارتقى بولىگىندە دوڭگەلەكتىڭ ۇستىنە، سونداي-اق رۋل تىرەگىنىڭ ەكى جاعىنا ورنالاستىرىلادى. ەگەر ساموكات پايدالانۋدان شىعارىلسا، وعان بەرىلگەن تىركەۋ ءنومىرى ەسەپ جۇيەسىندە ساقتالادى جانە باسقا ساموكاتقا قايتا بەرىلمەيدى. بۇل تالاپتار جالعا بەرىلەتىن ەلەكتر ساموكاتتاردى باقىلاۋدى جەڭىلدەتىپ، قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋعا جانە پروكات قىزمەتى نارىعىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.