ەلدە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى 24 قوناق ءۇي سالىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا الەمدىك قوناقۇي برەندتەرىنىڭ قاتارى كەڭەيتىلىپ جاتىر. الداعى جىلدارى ىشىندە ەلدىڭ 11 ءوڭىرى مەن قالاسىندا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى 24 جاڭا ءقوناقۇي سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
Kazakh Tourism ءنىڭ مالىمەتىنشە بۇل جوبالار جەكە ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى.
حالىقارالىق قوناقۇي جەلىلەرى قازاقستاننىڭ وڭىرلەرىنە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە تۋريستىك جانە ىسكەرلىك باعىتتار دا بار.
- ءبىز تۋريستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، وڭىرلەردىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا حالىقارالىق قوناقۇي جەلىلەرىمەن جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىرمىز. قازاقستاندا ساپالى ورنالاستىرۋ ورىندارىنا دەگەن سۇرانىس تۇراقتى تۇردە ارتىپ كەلەدى. بۇل ىسكەرلىك بەلسەندىلىك پەن تۋريستەر سانىنىڭ كوبەيۋىنە بايلانىستى. حالىقارالىق ءقوناقۇي برەندتەرىنىڭ بولۋى سەرۆيس ستاندارتتارىن ارتتىرىپ قانا قويماي، نارىقتاعى باسەكەلەستىكتى دە ىنتالاندىرادى، - دەدى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ م. ا. دانيەل سەرجان ۇلى.
قوناق ءۇي نارىعىن دامىتۋ ەكونوميكا ءۇشىن تۋريستەردىڭ ارتۋىنان باستاپ جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىنا جانە بيزنەستىڭ كەڭەيۋىنە دەيىنگى مۋلتيپليكاتيۆتىك اسەر بەرەدى.