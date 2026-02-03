ەلدە ۇشاق وتىنى ارزانداسا، بيلەت باعاسى تومەندەي مە
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى ۇشاق وتىنىنىڭ باعاسىن تومەندەتۋ شارالارىن قابىلدادى. وسى جاعدايعا بايلانىستى Kazinform ءتىلشىسى قازاقستاندىقتار اۋەبيلەتتەردىڭ ارزانداۋىن كۇتە الا ما دەگەن سۇراقپەن كولىك مينيسترلىگىنە ساۋال جولدادى.
ەسكە سالساق، قىزىلوردادا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا پرەزيدەنت ۇشاق وتىنىنىڭ قىمباتتىعىنا بايلانىستى سالالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىنا سىن ايتقان بولاتىن.
سىننان كەيىن ۇكىمەت جانارماي باعاسىن تومەندەتۋدىڭ ناقتى مەحانيزمدەرىن جەدەل ازىرلەدى.
ناتيجەسىندە، ۇشاق وتىنىنىڭ تونناسى 1200 دوللاردان 940 دوللارعا تومەندەتىلدى، ال كەيىن ونى 890 دوللارعا دەيىن ازايتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى بۇل شارا وتاندىق اۋەجايلاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرىپ، Air Atlanta, Hungary Airlines جانە One Air سياقتى حالىقارالىق اۆياكومپانيالاردىڭ رەيستەر سانىن كوبەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن حابارلادى.
وسىعان بايلانىستى Kazinform ءتىلشىسى كولىك مينيسترلىگىنەن اۋەبيلەتتەر باعاسىنىڭ تومەندەۋى مۇمكىن بە دەگەن ساۋال جولدادى.
مينيسترلىك جاۋابىنا سايكەس، قازاقستانداعى جولاۋشىلار اۋە تاسىمالى نارىعى مەملەكەت تاراپىنان رەتتەلمەيدى.
- قازاقستاندا حالىقارالىق تاجىريبەگە سايكەس اۋەبيلەتتەردىڭ باعاسى زاڭ بويىنشا رەتتەلمەيدى جانە ونى اۆياكومپانيالار نارىقتىق جاعدايلارعا ساي وزدەرى بەلگىلەيدى. قازاقستاندىق اۆياكومپانيالار بيلەتتەر باعاسىن ورناتقاندا ديناميكالىق باعا جۇيەسىن قولدانادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك جاۋابىندا.
مينيسترلىك اتاپ وتكەندەي، بيلەتتەردىڭ باعاسى ەڭ الدىمەن سۇرانىستىڭ ماۋسىمدىق ەرەكشەلىكتەرىنە، ۇشاق تۇرىنە، رەيستىڭ شىعۋ ۋاقىتىنا، بيلەتتى ساتىپ الۋ كۇنىنە جانە باسقا دا فاكتورلارعا بايلانىستى وزگەرەدى.
سونىمەن قاتار، باعانى نەگىزسىز كوتەرگەن جاعدايدا اۆياكومپانيالارعا قارسى انتيمونوپوليالىق شارالار قولدانىلۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەلىك قايتارىلمايتىن ۇشاق بيلەتتەرى بويىنشا وزگەرىس ەنگىزۋ ۇسىنىلعان ەدى.