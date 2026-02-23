ق ز
    11:53, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەلدە ءۇندىستاندىق ءدارىنى پايدالانۋعا تىيىم سالىندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءۇندىستاندىق «ماكلەودس فارماسيۋتيكالز ليميتەد» كومپانياسى شىعارعان «دەسيلماكس» پرەپاراتىن مەديتسينالىق ماقساتتا قولدانۋعا تىيىم سالىنىپ، اينالىمنان جيناپ الۋ تۋرالى شەشىم شىقتى.

    Дәріхана/дәрілер
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/kazinform

    بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتيىستى بۇيرىعىندا ايتىلعان.

    - شەكتەۋ تابلەتكالاردىڭ BSE92301A سەرياسىنا قاتىستى. بۇل پارتيانىڭ جارامدىلىق مەرزىمى 2026 -جىلدىڭ شىلدەسىنە دەيىن دەپ كورسەتىلگەن. دەسيلماكس دارىلىك زاتىنىڭ اتالعان سەرياسىن مەديتسينالىق قولدانۋعا تىيىم سالىنسىن جانە اينالىمنان جيناپ الىنسىن، - دەلىنگەن بۇيرىقتا.

    ايتا كەتەيىك، بۇل شەشىمگە دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ساراپتاۋ ورتالىعىنىڭ حاتى مەن وتكەن جىلعى 3-اقپانداعى سىناق حاتتاماسى نەگىز بولعان.

    قازىرگى ۋاقىتتا كوميتەتتىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرى مەن «س ك-فارماتسيا» مەكەمەسىنە ءدارىنى قولدانىستان شىعارۋ تۋرالى تاپسىرما بەرىلدى. بۇيرىقتىڭ ورىندالۋىن فارماتسيەۆتيكالىق قىزمەتتى باقىلاۋ باسقارماسى قاداعالايدى.

    بۇعان دەيىن، ەلدە تەگىن جانە جارامدىلىق مەرزىمى وتكەن دارىلەردى ساتقان فاكتىلەر جايلى جازعان ەدىك.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
