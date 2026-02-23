ەلدە بورسىق پەن قابان كوبەيدى
اڭشىلىق ماۋسىمى اياقتالدى. ەندى ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىنا دەيىن مىلتىق پەن قاقپاندى قويا تۇرۋعا تۋرا كەلەدى. قۇس ۇشىرىپ، تازى جۇگىرۋتۋگە دە رۇقسات جوق.
ويتكەنى وسى ارالىقتا ءتۇز تاعىلارى ۇرپاق وربىتەدى، الدى تولدەي باستايدى. جالپى اڭشىلىق ماۋسىمى كەزىندە دە اڭ-قۇستى وڭدى-سالدى اتا بەرۋگە بولمايدى. جىل سايىن بەلگىلى ءبىر ليميت قويىلادى. مىسالى، 400 مىڭنان استام قويان، 18 مىڭ قابان، 15 مىڭ ءسىبىر ەلىگى مەن 1500 ءسىبىر تاۋەشكىسىن اتۋعا رۇقسات.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، بىلتىر ءتۇز تاعىسى ەداۋىر كوبەيگەن. اسىرەسە قابان مەن بورسىق ءۇشىن جايلى جىل بولعانعا ۇقسايدى. ال سۋىر ءبىراز ازايعان. بۇرناعى جىلى سانى ءبىر جارىم ملن بولسا، بىلتىر ءبىر ملن ءۇش ءجۇز مىڭ شاماسىندا سۋىر قالعان.
باقىتجان يساحايەۆ، ق ر ە ت ر م ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى:
- 2024 -جىلى 51 مىڭداي قابان مەكەن ەتسە، قازىرگى كۇنى 60 مىڭعا جۋىق قابان بار. 10 مىڭ باسقا كوبەيگەن. ول - ءوسىمتال جانۋار. سوسىن بورسىقتىڭ دا ءوسىمى بايقالادى. 09.04-09.10. 2024 -جىلى 88 مىڭ بولسا، 2025 -جىلى 96 مىڭنان اسادى.
https://24.kz