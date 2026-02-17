ەلدە اۆياكەروسيننىڭ تاپشىلىعىن جويۋ ماسەلەسى قاشان تولىق شەشىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەلدە وتىننىڭ ساپاسى دا K4 تەن K5 كلاسىنا دەيىن كوتەرىلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- مۇناي وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىنا سايكەس، ەلىمىزدىڭ نەگىزگى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىندا قۋاتتىلىقتاردى كەڭەيتۋ جانە وڭدەۋ مەرزىمىن 1 دەن 3 جىلعا دەيىن ۇلعايتۋ جوبالارى ارقىلى قازمۇنايگاز كومپانياسى مۇناي وڭدەۋدى جىلىنا 18,4 تەن 27,7 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر. مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىن كەڭەيتۋ جوبالارى اۆتوكولىك بەنزينىنىڭ بولجامدى ءوندىرىسىن جىلىنا 5,6 دان 9 ميلليون تونناعا دەيىن، اۆياكەروسيندى 0,7 دەن 1,7 ميلليون تونناعا دەيىن، ديزەل وتىنىن 6,2 دەن 9,5 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
سونىمەن بىرگە، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا 2026 - 2033 -جىلدارعا قۋاتتىلىعى جىلىنا 10 ميلليون توننا بولاتىن جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسىن ازىرلەۋ، جوبالاۋ، سالۋ جانە ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. بۇل ەلىمىزدىڭ مۇناي وڭدەۋ قۋاتىن جىلىنا 40 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇگىندە مينيسترلىك جوبانىڭ ۇيلەستىرۋشىسى رەتىندە جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا شيكىزات كوزدەرى مەن ءونىم جەلىسى بويىنشا باستاپقى دەرەكتەردى سۇرانىس بولجامدارى مەن جانار-جاعارماي وتكىزۋدىڭ الەۋەتتى نارىقتارىنا بايلانىستى دايىنداۋدى باستادى. بولاشاقتا بۇل زاۋىتتىڭ كونفيگۋراتسياسىن، تەحنولوگيا ليتسەنزيارىن جانە جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ ورنالاسۋ جەرىن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كەشەندى جۇمىس ۋاقىتتى قاجەت ەتەدى، سايكەسىنشە زەرتتەۋ ناتيجەلەرى قوسىمشا بىرنەشە اي ارالىعىندا ۇسىنىلاتىن بولادى. كەڭەيتۋ جوبالارىن ىسكە اسىرۋ جانە جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ ىشكى نارىقتاعى مۇناي ونىمدەرىنىڭ تاپشىلىعىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2028 - 2030 -جىلدارى 3 مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ كومەگىمەن اۆياكەروسيننىڭ تاپشىلىعى جىلىنا 500 دەن 300 مىڭ تونناعا دەيىن قىسقارادى جانە ديزەل وتىنىنىڭ تاپشىلىعى جويىلادى.
- 2033 -جىلى ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ەسەبىمەن اۆياكەروسيننىڭ تاپشىلىعىن جويۋ جانە كورشىلەس ەلدەرگە ديزەل وتىنى مەن بەنزيندى ەكسپورتتاۋ جوسپارلانعان. قولدانىستاعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىندا مۇناي وڭدەۋ تەرەڭدىگى %89 دان %94 عا ارتادى، ال جاڭا زاۋىتتا %95 دى قۇرايدى، وتىننىڭ ساپاسى دا K4 تەن K5 كلاسىنا دەيىن كوتەرىلەدى، - دەپ ناقتىلادى ول.
بۇعان دەيىن ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ناقتى سالىناتىنى ءمالىم بولدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ