ەلدە انا ءولىمى تاريحي ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە دەيىن تومەندەدى
استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلىمىزدە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى العاش رەت 75,4 جاسقا جەتتى. انا ءولىمى كورسەتكىشى %12 عا تومەندەپ، تاريحي مينيمۋمعا جەتتى.
پرەزيدەنت جولداۋىن ورىنداۋ جانە قازاقستاندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ۇكىمەت انا مەن بالا ءولىمىنىڭ كورسەتكىشتەرىن تومەندەتۋگە ىقپال ەتەتىن شارالار كەشەنىن جۇزەگە اسىرۋدا.
- مەملەكەتىمىزدىڭ ەرەكشە باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى - حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋ. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز 2029 -جىلعا قاراي حالىقتىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 77 جاسقا دەيىن جەتكىزۋ. جالپى بۇل ماقسات قولجەتىمدى. جىل سايىنعى ديناميكادا حالىقتىڭ دەنساۋلىعىنىڭ وڭ كورسەتكىشتەرى بايقالادى. 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا حالىقتىڭ ورتاشا كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى العاش رەت 75 جاستان استى، - دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا.
ودان بولەك، انا ءولىمى كورسەتكىشى %12 عا تومەندەپ، تاريحي مينيمۋمعا جەتتى. سونداي-اق نەوناتالدىق ءولىم %20 عا، ءسابي ءولىمى %11 عا، ال بالا ءولىمى %8 عا ازايدى.
- مەملەكەت باسشىسى مەن ۇكىمەتتىڭ قولداۋى ارقاسىندا حالىق دەنساۋلىعىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك تۋىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.
2024 -جىلى ەلىمىزدە العاش رەت «فەتالدى مەديتسينا» يننوۆاتسيالىق تەحنولوگياسى ەنگىزىلدى: 71 جاتىرىشىلىك (ۇرىققا) وپەراتسيا جاسالىپ، ناتيجەسىندە 96 نارەستەنىڭ ءومىرى ساقتالىپ قالدى. جاڭا تۋعان سابيلەر حيرۋرگياسى دا قارقىندى دامۋدا - 2025 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا تۋا بىتكەن دامۋ اقاۋلارى بار 600 نارەستەگە وتا جاسالدى.