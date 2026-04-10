ەلدە ۆاليۋتالىق وپەراتسيالارعا باقىلاۋ كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك باسقارماسىنىڭ 2026 -جىلعى 31 - ناۋرىزداعى قاۋلىسىمەن ۆاليۋتالىق رەتتەۋ جانە ۆاليۋتالىق باقىلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار قاۋلىلارعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
نەگىزگى وزگەرىستەرگە سايكەس، ەلدە ۆاليۋتالىق وپەراتسيالارعا باقىلاۋ كۇشەيتىلىپ، بانكتەرگە وپەراتسيالاردى تەكسەرۋ جانە زاڭ بۇزۋ تۋرالى حابارلاۋ مىندەتى جۇكتەلەدى. سونىمەن قاتار بەلگىلى ءبىر قارجى شەكتەرىنەن اساتىن مامىلەلەرگە قوسىمشا تالاپتار ەنگىزىلىپ، ۆاليۋتالىق وپەراتسيالاردىڭ اشىقتىعى مەن زاڭدىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باسىمدىق بەرىلەدى.
• ۆاليۋتالىق باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى: بانكتەر وپەراتسيالاردى تەكسەرىپ، زاڭ بۇزۋ تۋرالى حابارلايدى؛
• شەكتى سومالار بەلگىلەندى: جەكە تۇلعالار ءۇشىن - 10000 ا ق ش دوللارىنان، زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن - 50000 ا ق ش دوللارىنان باستاپ؛
• ءبىرقاتار وپەراتسيا ءۇشىن ۆاليۋتالىق شارتتىڭ ەسەپتىك ءنومىرى مىندەتتى بولادى؛
• بيزنەس سۋبەكتىلەرى ۆاليۋتا ساتىپ الۋ ماقساتتارىن راستاۋى ءتيىس؛
• كاپيتالدى زاڭسىز شىعارۋعا تاۋەكەلى جوعارى وپەراتسيالارعا (اۋدارىمدار، قارىزدار، ەكونوميكالىق ءمانى جوق مامىلەلەر) باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى.
سونىمەن قاتار جەكە تۇلعالار ءۇشىن جەڭىلدىكتەر ساقتالادى: 10000 ا ق ش دوللارىنا دەيىنگى اۋدارىمداردى شوت اشپاي-اق جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بار.
قاۋلىنىڭ نەگىزگى ماقساتى:
• قارجىلىق ءتارتىپتى ارتتىرۋ؛
• قاراجاتتى زاڭسىز اكەتۋمەن كۇرەسۋ؛
• ۆاليۋتالىق وپەراتسيالاردىڭ سيفرلاندىرىلۋىن جانە اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ.
قاۋلى 2026 -جىلعى 19 ساۋىردەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
بۇدان بولەك، 2026 -جىلعى 12- شىلدەگە دەيىن ۋاكىلەتتى بانكتەر مەن ۆاليۋتالىق باقىلاۋ اگەنتتەرى باعالى قاعازدار نارىعىنىڭ كاسىبي قاتىسۋشىلارىنا قاتىستى نورما ۋاقىتشا توقتاتىلدى، وعان سايكەس ولار تسيفرلىق قۇجاتتار سەرۆيسىنەن الىنعان دەرەكتەردى تەك يەسىنىڭ كەلىسىمىمەن عانا پايدالانا الادى، ال مۇنداي كەلىسىم «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» ۆەب- پورتالىنداعى جەكە كابينەت ارقىلى راسىمدەلىپ، پورتالعا تىركەلگەن ۇيالى بايلانىس ءنومىرى ارقىلى جىبەرىلەتىن ءبىر رەتتىك پارول نەمەسە حابارلاماعا قىسقا ماتىندىك جاۋاپ بەرۋ ارقىلى راستالادى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىراتىنىن جازعانبىز.