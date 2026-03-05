ەلدە التىن قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا التىن باعاسى ءوسىپ كەلەدى. ۇلتتىق بانكتىڭ 5-ناۋرىزداعى دەرەكتەرىنە سايكەس، ءبىر گرام التىننىڭ قۇنى 84355,16 تەڭگەگە جەتتى.
اقپان ايىنىڭ سوڭىندا باعالى مەتالدىڭ قۇنى 82542,16 تەڭگە بولعان.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، الەمدىك باعالاردىڭ ءوسۋى اياسىندا قازاقستان التىن ساتىپ الۋ كولەمى بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىنعا شىقتى.
2025-جىلى قازاقستان 57 توننا التىن ساتىپ الىپ، ساتىپ الۋ كولەمى بويىنشا دۇنيەجۇزىندە ەكىنشى ورىندى يەلەندى.
سونىمەن قاتار كەيىنگى التى جىل ىشىندە قازاقستان ءىرى التىن ساتۋشى ەلدەردىڭ قاتارىنا دا ەندى. وسى كەزەڭدەگى تازا قىسقارۋ كولەمى 44,4 توننانى قۇرادى. 2022-2024-جىلدارى ۇلتتىق بانك رەزەرۆتەردىڭ وتىمدىلىگىن قولداۋ جانە ءارتاراپتاندىرۋ ماقساتىندا 118,3 توننا التىن ساتتى. ال 2025-جىلى ساياسات وزگەرىپ، رەكوردتىق باعالار مەن گەوساياسي تۇراقسىزدىق جاعدايىندا ەل التىن قورىن قايتادان كوبەيتۋگە كىرىستى.
بۇل كەزەڭدە قازاقستاننان دا كوپ التىن ساتقان جالعىز ەل - فيليپپيندەر - 64,8 توننا. ءىرى ساتۋشىلار قاتارىندا سونداي-اق شري-لانكا - 19,1 توننا، گەرمانيا - 16,2 توننا، موڭعوليا - 15,2 توننا جانە تاجىكستان - 11,9 توننا بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2024-جىلى التىن ءوندىرۋ كولەمى 72,1 توننا بولدى، ال 2025-جىلى ول 71,2 توننانى قۇرادى.