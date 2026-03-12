ەلدە التىن قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا التىننىڭ ءبىر گرامى 81774,20 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى.
ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 12-ناۋرىز تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا ءبىر گرامم التىننىڭ باعاسى 82542,16 تەڭگە.
وتكەن اپتادا باعالى مەتالدىڭ ءبىر گرامى 84355,16 تەڭگە بولعان.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ ۋشىعۋى التىن باعاسىنا اسەر ەتتى. ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا سوققى جاساۋىنان كەيىن ينۆەستورلار قاۋىپسىز اكتيۆ سانالاتىن التىنعا كوبىرەك نازار اۋدارا باستادى.
نارىق دەرەكتەرى بويىنشا، 2-ناۋرىزدا التىننىڭ سپوت باعاسى 0,4 پايىزعا ءوسىپ، ءبىر ۋنتسياسى 5297,31 دوللارعا جەتتى. كەيىن ينۆەستورلار پايداسىن تىركەگەندىكتەن باعا ازداپ تومەندەدى. ال 29-قاڭتاردا التىن قۇنى ءبىر ۋنتسياسى ءۇشىن 5594,82 دوللارعا جەتىپ، رەكوردتىق دەڭگەيگە شىققان ەدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، الەمدىك التىن باعاسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى قازاقستان التىن ساتىپ الۋ كولەمى بويىنشا دۇنيەجۇزىندە ەكىنشى ورىنعا شىقتى. 2025 -جىلى ەل 57 توننا التىن ساتىپ الىپ، وسى كورسەتكىش بويىنشا الەمدە ەكىنشى بولدى.
سونىمەن قاتار سوڭعى التى جىل ىشىندە قازاقستان ءىرى التىن ساتۋشىلار قاتارىندا دا بولدى. وسى كەزەڭدە التىن قورىنىڭ تازا قىسقارۋى 44,4 توننا بولدى.
2022- 2024 -جىلدارى قازاقستان ۇلتتىق بانكى رەزەرۆتەردىڭ وتىمدىلىگىن قولداۋ جانە ءارتاراپتاندىرۋ ماقساتىندا 118,3 توننا التىن ساتتى. ال 2025 -جىلى رەكوردتىق باعا مەن گەوساياسي تۇراقسىزدىق جاعدايىندا ەل قايتادان التىن قورىن جيناقتاۋعا كوشتى.