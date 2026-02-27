ەلدە التىن ءوندىرۋ كولەمى ارتتى ما
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى كەيىنگى جىلدارى ەلدە التىن، مىس، بولات جانە شويىننىڭ ءوندىرىسى قانشالىقتى وسكەنى جايىندا مالىمەت بەردى.
بۇگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەتاللۋرگيا سالاسىندا نەگىزگى مەتالداردى وندىرۋدە ءبىرشاما ءوسىم بايقالدى.
- 2024-جىلى التىن ءوندىرۋ كولەمى 72,1 توننا بولدى، ال 2025-جىلى ول 71,2 توننانى قۇرادى. مىس بويىنشا 2024-جىلى ءوندىرىس 463,9 مىڭ توننا دەڭگەيىندە بولدى، 2025-جىلى ول 471 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتى. سونىمەن قاتار، بولات بويىنشا 2024-جىلى ءوندىرىس كولەمى 4113 مىڭ توننا بولدى. 2025-جىلى وسى كورسەتكىش 4271,9 مىڭ تونناعا دەيىن ءوستى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ال 2024-جىلى شويىن ءوندىرىسى 3351 مىڭ توننا دەڭگەيىندە بولدى، 2025-جىلى ونىڭ كولەمى 3529 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 26-اقپان تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 82542,16 تەڭگەنى قۇرادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستاننىڭ التىن رەزەرۆى 345 تونناعا جەتتى.