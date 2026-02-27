ق ز
    ەلدە التىن ءوندىرۋ كولەمى ارتتى ما

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى كەيىنگى جىلدارى ەلدە التىن، مىس، بولات جانە شويىننىڭ ءوندىرىسى قانشالىقتى وسكەنى جايىندا مالىمەت بەردى.

    Қозоғистонда олтин ишлаб чиқариш ҳажми ошдими
    Фото: Саноат ва қурилиш вазирлиги

    بۇگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەتاللۋرگيا سالاسىندا نەگىزگى مەتالداردى وندىرۋدە ءبىرشاما ءوسىم بايقالدى.

    - 2024-جىلى التىن ءوندىرۋ كولەمى 72,1 توننا بولدى، ال 2025-جىلى ول 71,2 توننانى قۇرادى. مىس بويىنشا 2024-جىلى ءوندىرىس 463,9 مىڭ توننا دەڭگەيىندە بولدى، 2025-جىلى ول 471 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتى. سونىمەن قاتار، بولات بويىنشا 2024-جىلى ءوندىرىس كولەمى 4113 مىڭ توننا بولدى. 2025-جىلى وسى كورسەتكىش 4271,9 مىڭ تونناعا دەيىن ءوستى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    ال 2024-جىلى شويىن ءوندىرىسى 3351 مىڭ توننا دەڭگەيىندە بولدى، 2025-جىلى ونىڭ كولەمى 3529 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتى.

    ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 26-اقپان تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 82542,16 تەڭگەنى قۇرادى.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستاننىڭ التىن رەزەرۆى 345 تونناعا جەتتى.

