ەلدە اجىراسۋ سانى سوڭعى بەس جىلدا 16 پايىزعا ازايدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، سوڭعى بەس جىلدا قازاقستاندا اجىراسۋ سانى 16 پايىزعا تومەندەگەن. ەگەر 2020 -جىلى تىركەلگەن اجىراسۋ سانى 48,2 مىڭ بولسا، 2024 -جىلى بۇل كورسەتكىش 40,5 مىڭعا دەيىن ازايدى.
2020 -جىلى ەلىمىزدە «قازاقستاندىق وتباسىلار - 2020» اتتى العاشقى ۇلتتىق ەسەپ جاريالاندى. ەسەپتە اجىراسۋ سەبەپتەرى، وتباسىلاردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جاعدايى، تۋۋ ديناميكاسىنا قاتىستى دەرەكتەر مەن تالداۋلار قامتىلدى.
2023 -جىلى وسال ساناتتاعى وتباسىلاردى قولداۋعا باعىتتالعان الەۋمەتتىك كودەكس قابىلداندى. قۇجاتتا كوپبالالى جانە تابىسى تومەن وتباسىلارعا ارنالعان ناقتى الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى، سونداي- اق انا مەن بالا قۇقىعىن قورعاۋ تەتىكتەرى قاراستىرىلعان.
- ەل ومىرىندەگى ماڭىزدى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى - ايەلدەردىڭ قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋ جانە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان زاڭنامالىق وزگەرىستەر. وسى زاڭ اياسىندا قازاقستاندا تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە جاتقىزىلىپ، بالالارعا قاتىستى كەز كەلگەن زورلىق- زومبىلىق تۇرىنە قاتاڭ جازا ەنگىزىلدى.
اتالعان زاڭنامالاردى جەتىلدىرۋ شەڭبەرىندە تۇرمىستىق زورلىق- زومبىلىقتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان كەشەندى شارالار قابىلداندى. وتباسى ينستيتۋتىن نىعايتۋ جانە كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جاڭا نورمالار ەنگىزىلدى.
وسى ماقساتتا بۇرىن قىزمەت ەتىپ كەلگەن وتباسىن قولداۋ ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسى قايتا قۇرىلىپ، ولاردىڭ قىزمەتى ءبىرىڭعاي مودەل بويىنشا جۇيەلەندىرىلدى. ناتيجەسىندە مۇنداي ورتالىقتاردىڭ سانى ەل بويىنشا ءتورت ەسە، 33 تەن 131 گە دەيىن ارتتى، - دەلىنگەن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاماسىندا.
قازىرگى ۋاقىتتا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، وتباسىن قولداۋ ورتالىقتارىندا كورسەتىلەتىن بارلىق الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى اۆتوماتتاندىرۋ جانە سيفرلاندىرۋ جۇمىستارىن بەلسەندى جۇرگىزىپ جاتىر.
- وتباسى مەن نەكەنى ساقتاۋ جانە نىعايتۋعا ارنالعان 2025-2027 -جىلدارعا ارنالعان ءىس-شارالار جوسپارى ازىرلەنىپ، بەكىتىلدى. جوسپار وتباسى ومىرىنە سانالى دايىندىقتى ارتتىرۋعا جانە اجىراسۋدىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان.
2024 -جىلى نەكەگە تۇرۋعا ءوتىنىش بەرۋشىلەرگە ارنالعان تەگىن الدىن الا كەڭەس بەرۋ جانە وقىتۋ جوباسى ىسكە قوسىلدى. جوبا شىمكەنت جانە استانا قالالارىندا پيلوتتىق رەجيمدە ءساتتى جۇزەگە اسىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى ۋاقىتتا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى «وتباسى جانە ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋ، اتا-انالاردىڭ بالالاردى تاربيەلەۋدەگى جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان كەشەندى شارالار» اتتى گرانتتىق جوبانى ىسكە اسىرىپ جاتىر.
جوبانىڭ نەگىزگى باستامالارىنىڭ ءبىرى - «اتا-انالار اكادەمياسىن» قۇرۋ. بۇل باستاما اياسىندا اتا-انالارعا ارنالعان ونلاين-كۋرستار مەن وقىتۋ باعدارلامالارى ۇسىنىلادى. سونداي-اق بالا تاربيەسىنە قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا ءتۇسىندىرۋ كەزدەسۋلەرى وتكىزىلەدى. جاقىن ارادا «اتا-انا.kz» ونلاين پلاتفورماسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
وتباسى ينستيتۋتىن جانە مورالدىق-الەۋمەتتىك قۇندىلىقتاردى نىعايتۋ ماقساتىندا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جىل سايىن «مەرەيلى وتباسى» ۇلتتىق كونكۋرسىن ۇيىمداستىرادى. سوڭعى 11 جىل ىشىندە كونكۋرسقا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 20 مىڭنان استام وتباسى قاتىستى.
سونىمەن قاتار، 2023 -جىلى ەلىمىزدە انالار كۇنى (مامىر ايىنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى) مەن اكەلەر كۇنى (ماۋسىم ايىنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى) رەسمي مەرەكە رەتىندە بەكىتىلدى. قازاقستاندا جىل سايىن قىركۇيەك ايىنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسىندە وتباسى كۇنى اتاپ وتىلەدى.
ايتا كەتەلىك 2025 -جىلدىڭ باسىنان باستاپ كوپبالالى وتباسىلارعا جانە ناگرادتالعان انالارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقىمەن ورتا ەسەپپەن 847,7 مىڭ وتباسى قامتىلدى.