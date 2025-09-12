ەلدە اپاتتى جاعدايداعى ۇيلەردىڭ كوبى قاي وڭىردە
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋماعىندا اپاتتى جاعدايداعى ۇيلەردىڭ سانى قانشا جانە ولار كوبىنە قاي وڭىرلەردە؟ بۇل سۇراققا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- قازىر جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ اقپاراتى بويىنشا ەلدەگى اپاتتى جاعدايداعى ۇيلەردىڭ سانى 1031 كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
بۇل تۇرعىدا اپاتاتتى ۇيلەردىڭ كوبى ەكى قالا مەن ءبىر وبلىستا كوپ تىركەلگەن.
- ەڭ كوبى اتىراۋ وبلىسىدا - 217 كوپپاتەرلى اپاتتى تۇرعىن ءۇي، كەلەسى ورىندا استانا قالاسى تۇر - 206 كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي تىركەلگەن جانە شىمكەنت قالاسىندا 108 كوپپاتەرلى ءۇي بار، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
مينيسترلىك اقپاراتىنا قاراعاندا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، 2029 -جىلعا دەيىن وڭىرلەرگە اپاتتى جانە ەسكى تۇرعىن ءۇي قورىنىڭ 40 مىڭعا جۋىق مەنشىك يەلەرىن جاڭا تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت. ق ر ۇكىمەتىنىڭ 2022 -جىلعى 23-قىركۇيەكتەگى № 736-قاۋلىسىنا سايكەس، 2023-2029 -جىلدارعا ارنالعان تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى، ونىڭ اياسىندا وڭىرلەردە جوندەۋ باعدارلامالارى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. تۇجىرىمدامانى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى جۇمىستى كۇشەيتۋ، اپاتتى جانە ەسكى تۇرعىن ءۇي قورىنىڭ مەنشىك يەلەرىن تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ قارقىنىن جەدەلدەتۋ جونىندە تۇبەگەيلى شارالارمەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار اينالىسادى.
بۇعان دەيىن استانادا اپاتتى تۇرعىن ۇيلەردى بۇزۋ جۇمىستارى 2028 -جىلعا دەيىن اياقتالۋى ءتيىس ەكەنىن جازعان ەدىك.