ەلدە 5 مىڭنان استام بۇقارالىق اقپارات قۇرالى بار
استانا. KAZINFORM - قازىرگى كەزدە ەلدە 5029 بۇقارالىق اقپارات قۇرالى بار، ونىڭ 306 سى - شەتەلدىك ب ا ق. تەك 2025-جىلدىڭ وزىندە 515 جاڭا ب ا ق تىركەلدى.
2025-جىل قازاقستاننىڭ مەديا سالاسى ءۇشىن جۇيەلى رەفورمالار، ينستيتۋتسيونالدىق دامۋ جانە كاسىبي ستاندارتتاردى نىعايتۋ كەزەڭى بولدى.
سالانىڭ ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى - وتاندىق باسپا ۇيىمدارىن قولداۋ. 2025-جىلعى 18-شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى قول قويعان زاڭعا سايكەس، جاڭا سالىق كودەكسى بويىنشا باسپا تۇرىندەگى كىتاپ ونىمدەرىنە قوسىمشا قۇن سالىعى 10 پايىز مولشەردە بەلگىلەندى.
سونىمەن قاتار، مينيسترلىك 2025-جىلى «ونلاين-پلاتفورمالار مەن ماسس-مەديا ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» جانە «ونلاين-پلاتفورمالار مەن ماسس-مەديا ماسەلەلەرى بويىنشا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوبالارىن ازىرلەدى.
اقپارات سالاسى بويىنشا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق تا قارقىندى دامىدى. وسى جىلى تۇركيامەن بىرلەسىپ «قايتا ورالعان ءۇمىت» اتتى 100 سەريالى تەلەحيكايانىڭ ءتۇسىرىلىمى اياقتالدى، العاشقى قازاقستان-قىتاي بىرلەسكەن جوبا «ىلەدە كۇتەمىن…» تەلەسەريالى ءتۇسىرىلدى، سونداي-اق رەسەي فەدەراتسياسىمەن «الليگاتور» اتتى سەگىز سەريالى كوركەم تەلەسەريال ازىرلەندى.
ايتا كەتەلىك «ءادىل ءسوز» حالىقارالىق قورىنىڭ پرەزيدەنتى قارلىعاش جامانقۇلوۆا قىزىلوردادا ءوتىپ جاتقان V ۇلتتىق قۇرىلتايدا پرەزيدەنتتەن وتاندىق ب ا ق- قا قولداۋ كورسەتۋدى سۇراعان ەدى.