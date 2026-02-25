ەلدە 25-اقپاندا قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەلدى:
جامبىل وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 159-214- شاقىرىمى (كەنەن اۋىلى - قورداي اۋىلى ارالىعى)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 159-238-شاقىرىمى (كەنەن اۋىلى - قاينار اۋىلى ارالىعى).
قوزعالىس ەسكى قورداي اسۋى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
سونىمەن قاتار شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
«قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى بۇگىن، 25-اقپاندا ەلدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.