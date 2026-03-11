ەلدە 11-ناۋرىزدا قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2026 -جىلعى 11-ناۋرىز ساعات 08:30-داعى جاعداي بويىنشا كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا جەڭىل كولىكتەردىڭ قوزعالىسى جانداندى:
جامبىل وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 534-593-شاقىرىمى (ايشا- ءبيبى اۋىلى - تۇركىستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى ارالىعى).
تۇركىستان وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 593-654-شاقىرىمى (جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ماشات اۋىلى ارالىعى).
جابىق جولدار
قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى جول ۋچاسكەلەرىندە قوزعالىس شەكتەلدى:
قوستاناي وبلىسى
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي» اۆتوجولىنىڭ 418-539-شاقىرىمى (قارابالىق كەنتى - قوستاناي قالاسى ارالىعى).
جولدى 2026 -جىلعى 11-ناۋرىزدا ساعات 18:00 شاماسىندا اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
پاۆلودار وبلىسى
* «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن اۋا رايى تۇراقسىز بولاتىنىن، جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن تۇسەتىنىن بولجاعان ەدى.