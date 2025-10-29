ۇلبولسىننان ايشاعا: اتى-ءجونىن وزگەرتكەن قازاق قىزى جەلىدە قىزۋ تالقىعا ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - قوستاناي وبلىسىنىڭ تۇرعىنى ەسىمىن ۇلبولسىننان ايشاعا اۋىستىرىپ، قۋانىشتى ءساتىن Instagram جەلىسىندە ءبولىستى.
بۇل تۋرالى «ناشا گازەتا» باسىلىمى حابارلايدى.
ۆيدەودا ايەلدىڭ جاڭا قۇجاتىن حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنان الىپ جاتقانى كورسەتىلگەن. ەندى ونىڭ اتى-ءجونى ايشا راحىمجان قىزى.
«ەندى مەن ايشا راحىمجان قىزى»، - دەپ جازدى ۆيدەو اۆتورى.
بۇل ۆيدەو 1,6 ميلليون قارالىم جيناپ، جەلى قولدانۋشىلارى اراسىندا قىزۋ تالقىلاندى. پىكىر قالدىرعان قازاقستاندىقتار ايەلدىڭ شەشىمىن قولدادى.
«ءبىر قۋانىشتىسى ءبىزدىڭ ۇرپاق ەندى قىزدارىن بۇلاي اتامايتىن بولدى»، «دۇرىس. بۇل قىزدارعا قاتىستى وتە ادىلەتسىز ءداستۇر ەدى!»، «قانداي سيمۆوليكالىق: ۇلبولسىن (ۇل تۋسا ەكەن) ەسىمى ايشاعا اۋىستى. قۇتتى بولسىن، ءومىرىڭىز وزىڭىزدىكى بولسىن!» - دەپ جازدى جەلى قولدانۋشىلارى.
كەيبىر جازىلۋشىلار وزدەرىنىڭ دە ەسىمدەرىن وسىنداي سەبەپپەن وزگەرتكەنىن ايتتى.
«مەنىڭ دە اتىم بۇرىن ۇلبولسىن ەدى، قازىر ايالا»، - دەدى وقىرمانداردىڭ ءبىرى.
قازاقتار اراسىندا ۇل كۇتۋ نيەتىمەن قىز بالاعا وسىنداي ماعىناداعى ەسىم قويۋ ءداستۇرى بار. ادەتتە مۇنداي ەسىمدەر ءتورتىنشى نەمەسە بەسىنشى قىز دۇنيەگە كەلگەندە قويىلادى، سەبەبى اتا-انالار كەلەسى بالانىڭ ۇل بولۋىن قالايدى. مۇنداي ەسىمدەر قاتارىنا ۇلبولسىن، ۇلجان، ۇلپان، ۇلبالا، ۇلمەكەن جانە باسقا دا اتتار جاتادى. «ۇلبولسىن» ەسىمى تۋرا ماعىناسىندا «ۇل تۋسا ەكەن» دەگەندى بىلدىرەدى.