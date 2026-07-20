ەلبرۋسقا كوتەرىلۋ كەزىندە 11 جاستاعى بالا قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - كاباردين-بالقار رەسپۋبليكاسىنداعى ەلبرۋس تاۋىنا كوتەرىلۋ كەزىندە 11 جاستاعى بالا قازا تاۋىپ، ونىڭ اكەسى اۋىر جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى Kazinform تاسس اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، شىڭعا كوتەرىلگەندەر 1986-جانە 2015-جىلى تۋعان اكەسى مەن بالاسى بولعان.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، 19-شىلدەدە ەكى ادامنان قۇرالعان توپ ەلبرۋستىڭ شىعىس شىڭىنا كوتەرىلىپ بارا جاتقان كەزدە شامامەن 4,2 مىڭ مەتر بيىكتىكتە جارتاستان قۇلاپ كەتكەن.
سالدارىنان بالا وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، ال اكەسى اۋىر جاراقات الدى. زارداپ شەككەن ازاماتقا رەسەي ت ج م-ءنىڭ ەلبرۋس جوعارى تاۋلى ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جاساعى مەن «ليدەر» ورتالىعىنىڭ قۇتقارۋشىلارى جىبەرىلدى.
وقيعاعا بايلانىستى تەرگەۋ ورگاندارى تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر. كاباردين-بالقار پروكۋراتۋراسى دا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىنىڭ انىقتالۋىن باقىلاۋعا الدى.