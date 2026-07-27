ەلبرۋس تاۋىندا ءبىر تاۋلىكتە 6 الپينيست كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - ەلبرۋس تاۋىندا ءبىر تاۋلىك ىشىندە 6 الپينيست قازا تاپتى. ولاردىڭ بەسەۋى - 7 ادامنان تۇراتىن توپ قۇرامىندا تاۋعا كوتەرىلگەن بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا ازاماتتارى.
ال بىرەۋى باسقا توپتىڭ قۇرامىندا بولعان رەسەيلىك الپينيست، دەپ حابارلايدى تاسس.
وقيعاعا بايلانىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قايعىلى جاعداي كاباردين-بالقارياداعى ەلبرۋسقا كوتەرىلۋ كەزىندە بولعان. تەرگەۋ مالىمەتىنشە، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينانىڭ 7 ازاماتى 24-شىلدەدە تاۋعا كوتەرىلگەن. كەلەسى كۇنى كەشكە اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى الپينيستەر باعىتتان اداسىپ كەتكەن.
توپ مۇشەلەرىنىڭ بىرەۋى تاۋدان وزدىگىنەن ءتۇسىپ، قۇتقارۋشىلارعا شامامەن 5,1 مىڭ مەتر بيىكتىكتە ەكى سەرىگىنىڭ جاعدايى ناشارلاپ، قايتىس بولعانىن حابارلاعان. كەيىن جۇرگىزىلگەن ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى بارىسىندا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءتىرى قالعان تاعى ءبىر ادامدى جانە ءۇش ادامنىڭ دەنەسىن تاپقان. وسىلايشا، بۇل توپتاعى قازا تاپقاندار سانى بەسەۋ بولدى.
ت ج م مالىمەتىنشە، قۇتقارۋشىلار ەكى مارقۇمنىڭ دەنەسىن ازاۋ الاڭىنا جەتكىزدى. قاتتى بوران مەن ەكپىندى جەلگە بايلانىستى قالعان مايىتتەردى ءتۇسىرۋ جۇمىستارى اۋا رايى جاقسارعانعا دەيىن كەيىنگە قالدىرىلدى.
سول كۇنى ەلبرۋس تاۋىندا تاعى ءبىر قايعىلى وقيعا بولدى. ستاۆروپول ولكەسى مەن تۋلا وبلىسىنان كەلگەن ەكى الپينيستەن قۇرالعان تىركەلگەن توپ شامامەن 5,3 مىڭ مەتر بيىكتىكتەگى Red Fox لاشىعى ماڭىنان كومەك سۇراعان. وقيعا ورنىنا جەتكەن قۇتقارۋشىلار الپينيستەردىڭ ءبىرىنىڭ قازا تاپقانىن انىقتاپ، ەكىنشىسىن ەۆاكۋاتسيالادى. ب ا ق مالىمەتىنشە، ولىمگە گيپوتەرميا، ياعني دەنەنىڭ قاتتى توڭۋى سەبەپ بولعان.
كاباردين-بالقاريا بويىنشا تەرگەۋ باسقارماسى ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ادامنىڭ ابايسىزدا قازا بولۋىنا اكەپ سوققان ارەكەتكە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. قايعىلى وقيعالاردىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلبرۋسقا كوتەرىلۋ كەزىندە 11 جاستاعى بالا قازا تاپتى.