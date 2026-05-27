ۆلاديمير پۋتين استاناعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەملەكەتتىك ساپارمەن قازاقستانعا كەلدى.
استانا اۋەجايىندا ۆلاديمير ءپۋتيندى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جەكە ءوزى قارسى الدى.
ق ر اۋە قورعانىسى كۇشتەرى رەسەي پرەزيدەنتى ۇشاعىن ەل شەكاراسىنان كۇتىپ الىپ، استانا اۋەجايىنا دەيىن سۇيەمەلدەپ اكەلدى.
مەملەكەتتىك ساپار حاتتاماسىنا سايكەس، تراپ الدىندا قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى.
جاس ورەندەر قازاقستان مەن رەسەيدىڭ جالاۋشالارىن جەلبىرەتىپ، قوشەمەت كورسەتتى.
ەلوردانىڭ وقۋشىلار سارايىنىڭ ونەرپازدارى قۇرمانعازىنىڭ «اداي»، «بالبىراۋىن» كۇيلەرىن، ورىس حالىق شىعارمالارىن ورىندادى.
رەسەي پرەزيدەنتى قۇرامىندا 30 دان استام ادام بار ۇلكەن دەلەگاتسيامەن كەلدى. ولاردىڭ قاتارىندا مينيسترلەر مەن ءىرى كومپانيالاردىڭ باسشىلارى بار.
ەسكە سالا كەتسەك، 27-29-مامىر كۇندەرى رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى ۆلاديمير ءپۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى وتەدى. مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇل ساپاردا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
28-مامىردا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنى قاتىسۋىمەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم وتەدى. ال 29-مامىردا جوعارى ەۋرازيالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى ۇيىمداستىرىلادى.
بۇگىن «egemen Qazaqstan» گازەتىندە رف پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ ماقالاسى جاريالانعان ەدى. ۆ. پۋتين ەكى ەلدىڭ بارلىق سالاداعى ءوزارا ءتيىمدى بايلانىستارىن بەكەمدەي تۇسۋگە مۇددەلى ەكەنىن ايتىپ، ءوسىپ-وركەندەۋ جولىنا تۇسكەن قازاقستانعا رەسەيلىكتەردىڭ قۇرمەتى ەرەكشە ەكەنىن جەتكىزدى.